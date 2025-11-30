Ο Νετανιάχου ζητεί επίσημα χάρη από τον πρόεδρο του Ισραήλ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υπέβαλε επίσημο αίτημα για χάρη στον Ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η προεδρία.
«Το Γραφείο του Προέδρου έχει επίγνωση πως πρόκειται για ένα ασυνήθιστο αίτημα, που φέρει σημαντικές συνέπειες. Αφού λάβει όλες τις σχετικές απόψεις, ο Πρόεδρος θα εξετάσει υπεύθυνα και σοβαρά το αίτημα», ανέφερε το γραφείο του Χέρτσογκ.
Προσώρας δεν υπάρχει σχόλιο από το γραφείο του πρωθυπουργού. Ο Νετανιάχου είναι κατηγορούμενος σε μια μακρά δίκη για διαφθορά. Αρνείται τις κατηγορίες και έχει δηλώσει αθώος.
- Πώς συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο στην Αρτέμιδα - Έβγαζαν πράγματα από το αυτοκίνητο και τους παρέσυρε
- Εντοπίστηκε παράνομο κέντρο απεξάρτησης στην Ιπποκράτειο Πολιτεία - Μέχρι 1.400 ευρώ η «ταρίφα»
- Αιμίλιος Χειλάκης: «Με τον αδελφό μου είμαστε γνωστοί, έχουμε διαφωνήσει σε πολύ βασικά πράγματα»
- Αυτή είναι η άγνωστη πρώτη γυναίκα του Τζορτζ Κλούνεϊ - Με ποιον διάσημο ζει σήμερα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.