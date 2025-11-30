Μενού

Ο Νετανιάχου ζητεί επίσημα χάρη από τον πρόεδρο του Ισραήλ

Δεν υπάρχει ακόμα κάποιο σχόλιο από το γραφείο του πρωθυπουργού. Ο Νετανιάχου είναι κατηγορούμενος σε μια μακρά δίκη για διαφθορά.

Reader symbol
Newsroom
O Μπενιαμίν Νετανιάχου
O Μπενιαμίν Νετανιάχου | Ronen Zvulun/Pool Photo via AP
  • Α-
  • Α+

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υπέβαλε επίσημο αίτημα για χάρη στον Ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η προεδρία.

«Το Γραφείο του Προέδρου έχει επίγνωση πως πρόκειται για ένα ασυνήθιστο αίτημα, που φέρει σημαντικές συνέπειες. Αφού λάβει όλες τις σχετικές απόψεις, ο Πρόεδρος θα εξετάσει υπεύθυνα και σοβαρά το αίτημα», ανέφερε το γραφείο του Χέρτσογκ.

Προσώρας δεν υπάρχει σχόλιο από το γραφείο του πρωθυπουργού. Ο Νετανιάχου είναι κατηγορούμενος σε μια μακρά δίκη για διαφθορά. Αρνείται τις κατηγορίες και έχει δηλώσει αθώος.
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ