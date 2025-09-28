Ο νόμος «ανέκδοτο» που σε φυλακίζει ισόβια για μικροεγκλήματα - «Έφαγε» 20 χρόνια για κλοπή κινητού

Ο πατέρας ενός άνδρα από το Κάρντιφ στη Βρετανία, ο οποίος έχει περάσει 20 χρόνια στη φυλακή επειδή έκλεψε ένα κινητό τηλέφωνο, δήλωσε ότι ο γιος του έχει εκτίσει ουσιαστικά «ισόβια κάθειρξη» για ένα ασήμαντο έγκλημα.

Ο 44χρονος Λιρόι Ντάγκλας καταδικάστηκε σε ελάχιστη ποινή φυλάκισης 2,5 ετών το 2005 για ληστεία, αλλά παραμένει υπό κράτηση έως σήμερα, καθώς υπόκειται σε αόριστη ποινή φυλάκισης στα πλαίσια του Νόμου περί Φυλάκισης για τη Δημόσια Προστασία.

Το αμφιλεγόμενο μέτρο καταργήθηκε το 2012, ωστόσο πολλοί άνθρωποι κρατούνται ακόμα με βάσει τις διατάξεις του, εκλιπαρόντας να εκδικαστούν εκ νέου οι υποθέσεις του, ανώ εκκρεμεί ακόμα και αγωγή κατά του Ηνωμένου Βασιλείου στον ΟΗΕ.

Βρετανία: Ο νόμος που κατέστρεψε ολόκληρες ζωές

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι πέρυσι απελευθέρωσε τον υψηλότερο ετήσιο αριθμό κρατουμένων του IPP που έχουν καταγραφεί ποτέ, παρέχοντας πρόσθετη υποστήριξη σε όσους βρίσκονται υπό κράτηση.

Οι αυτοτελείς ποινές του IPP σημαίνουν ότι οι κρατούμενοι μπορούν να με΄νουν πίσω από τα κάγκελα επ' αόριστον, εάν η επιτροπή αποφυλάκισης αποφασίσει ότι δεν είναι ασφαλές να αφεθούν ελεύθεροι .

Είχαν σχεδιαστεί για να κρατούν παραβάτες που αποτελούσαν «σημαντικό» κίνδυνο πρόκλησης σοβαρής βλάβης στο κοινό, αλλά αντιμετώπισαν κριτική αφού επιβλήθηκαν για λιγότερο σοβαρά εγκλήματα.

Οι κατηγορούμενοι πρέπει να εκτίσουν μια ελάχιστη ποινή πριν εξεταστεί η αποφυλάκισή τους από το συμβούλιο, υπό όρους, αλλά αυτό δεν είναι αυτόματο. Υπόκεινται επίσης σε όρους αναστολής, τους οποίους πρέπει να ακολουθήσουν, διαφορετικά κινδυνεύουν να ανακληθούν στη φυλακή.

Την Πέμπτη, ακτιβιστές από την Ουαλία, συμπεριλαμβανομένης της Shirley Debono, της οποίας ο γιος Shaun Lloyd καταδικάστηκε σε ποινή IPP σε ηλικία 18 ετών , πήγαν στην Downing Street για να παραδώσουν μια επιστολή, ζητώντας την αναδρομική κατάργηση των ποινών και την εκδίκαση όσων εξακολουθούν να επηρεάζονται.

Η ομάδα έχει επίσης καταθέσει αγωγή κατά της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου ενώπιον της Ομάδας Εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για την Αυθαίρετη Κράτηση.

Στην επιστολή, οι ακτιβιστές κάλεσαν την κυβέρνηση να «πράξει το σωστό τερματίζοντας μια από τις μεγαλύτερες δικαστικές πλάνες και αποκαθιστώντας την ελπίδα και τη δικαιοσύνη σε χιλιάδες κρατούμενους του IPP και τις οικογένειές τους».

Πηγή: BBC