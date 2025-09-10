Ο ακροδεξιός Τσάρλι Κερκ υπέκυψε στο τραύμα που το προκάλεσε η σφαίρα που δέχθηκε στη διάρκεια ομιλίας του στο πανεπιστήμιο της Γιούτα στις ΗΠΑ.
Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο Ντόναλντ Τραμπ.
Ο Κερκ δέχθηκε ένα πυροβολισμό στο λαιμό κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο, όμως δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.
Την είδηση του θανάτου του μετέδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω του truth Social: «Ο μεγάλος, και μάλιστα θρυλικός, Τσάρλι Κερκ, έχει πεθάνει. Κανείς δεν καταλάβαινε ή δεν είχε την καρδιά της νεολαίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής καλύτερα από τον Τσάρλι. Ήταν αγαπητός και θαυμαστός από ΟΛΟΥΣ, ειδικά από εμένα, και τώρα δεν είναι πλέον μαζί μας. Η Μελάνια και εγώ εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην όμορφη σύζυγό του Έρικα και στην οικογένειά του. Τσάρλι, σε αγαπάμε!».
Ο 31χρονος ακροδεξιός ιδρυτής της ΜΚΟ «Turning Point USA» έκανε μια παρουσίαση όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί και διαπιστώθηκε ότι ο Κερκ είχε τραυματιστεί στον λαιμό, μετέδωσε δημοσιογράφος του NBC News σε ανάρτησή του σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο Τσάρλι Κερκ απομακρύνθηκε από άνδρες της ασφάλειας και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε ζητήσει νωρίτερα να προσευχηθούν όλοι για τον Κερκ, επιβεβαίωσε πως έχασε τελικά τη μάχη για τη ζωή.
