Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε πώς θα έκανε επίθεση στο Ιράν: Το ορμητήριο «κλειδί» των Τσάγκος

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ευθαρσώς σήμερα (18/2) ότι ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, κάνει μεγάλο λάθος με την επικείμενη απώλεια ελέγχου της ατόλης Ντιέγκο Γκαρσία και προειδοποίησε ότι δεν θα έπρεπε, για κανέναν λόγο, να απολέσει αυτό το νησί.

Ο λόγος, για τον Αμερικανό πρόεδρο, είναι πως το νησί βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο του Ινδικού Ωκεανού, εν μέσω του Αρχιπελάγους του Τσάγκος και παραχωρήθηκε μέσω μιας, όπως τη χαρακτήρισε, αμφίβολης, στην καλύτερη περίπτωση, 100ετούς μίσθωσης στον Μαυρίκιο.

Υπογράμμισε ότι η σύναψη μιας τέτοιας συμφωνίας αποτελεί μεγάλο λάθος και ότι το συγκεκριμένο έδαφος δεν θα πρέπει να αφαιρεθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο, διότι, αν αυτό επιτραπεί, θα αποτελέσει κηλίδα για έναν μεγάλο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τραμπ - Από που θα επιτεθεί στο Ιράν

Πρόσθεσε επίσης ότι έχει επισημάνει επανειλημμένως στον Βρετανό πρωθυπουργό πως οι μακροχρόνιες μισθώσεις δεν είναι καλή επιλογή όταν πρόκειται για ζητήματα που αφορούν κράτη.

Τέλος, ανέφερε ότι, σε περίπτωση που το Ιράν αποφασίσει να μην προχωρήσει σε συμφωνία, ενδέχεται να καταστεί αναγκαίο για τις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν τη νήσο Ντιέγκο Γκαρσία.

Στο περιθώριο του Συμβουλίου της Ειρήνης - στο οποίο σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο αναμένεται να μετάσχουν 20 χώρες - ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως θεωρεί ότι το Ιράν θα ήταν καλό να προχωρήσει σύντομα σε συμφωνία, για να αποτραπούν τα χειρότερα.