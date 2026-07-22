Ο Ντόναλντ Τραμπ διάβασε ψύχραιμα τις δημοσκοπήσεις και πάτησε «cancel»: «Οι Αμερικανοί θέλουν πόλεμο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ απλά είπε «δεν θα πάρω», αντιμέτωπος με την πραγματικότητα την Τετάρτη (22/7), δηλώνοντας ότι «οι Αμερικανοί δεν είναι κατά του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν», παρά τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν το αντίθετο.

«Οι Αμερικανοί δεν είναι κατά του πολέμου», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει για την αεροπορική βάση Ντόβερ στο Ντέλαγουερ, όπου πρόκειται να παραστεί στην άφιξη των σορών των Αμερικανών στρατιωτικών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο.

Χαρακτηριστικά, ισχυρίστηκε ότι «οι Αμερικανοί δεν θέλουν υψηλές τιμές βενζίνης, αλλά δεν είναι κατά του πολέμου».

Ο πόλεμος του Τραμπ με την πραγματικότητα

Τα σχόλιά του έρχονται τη στιγμή που πρόσφατη δημοσκόπηση της Washington Post-Ipsos, που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα, διαπίστωσε πως το 68% των Αμερικανών δήλωσε ότι ο πόλεμος «δεν άξιζε να διεξαχθεί», ενώ το 28% απάντησε ότι άξιζε.

Αυτή η διαφορά των 40 μονάδων είναι μεγαλύτερη από αντίστοιχες ερωτήσεις σε άλλους παλαιότερους πολέμους, στο Ιράκ ή στο Αφγανιστάν, που είχαν συμπεριληφθεί σε δημοσκοπήσεις της Washington Post ή του ABC News.

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Σε κάθε περίπτωση, η αντιδημοτικότητα του πολέμου στο Ιράν ήταν εμφανής από την αρχή. Μια ανάλυση των New York Times κατά τις πρώτες ημέρες του πολέμου διαπίστωσε ότι η αρχική υποστήριξη του 41% για την επίθεση στο Ιράν (σύμφωνα με γκάλοπ του CNN) ήταν η χαμηλότερη που έχει καταγραφεί για την έναρξη διεθνούς στρατιωτικής δράσης.

Από την πλευρά της, η εταιρεία δημοσκοπήσεων Gallup εξέτασε ένα ευρύτερο πλαίσιο, όχι μόνο πολέμων, αλλά και στρατιωτικών επιθέσεων και διαπίστωσε ότι ήταν σχεδόν ανήκουστο η στρατιωτική δράση των ΗΠΑ να μην έχει τουλάχιστον 50% υποστήριξη.

Από περισσότερα από δώδεκα παραδείγματα που διερεύνησε, η μόνη εξαίρεση πριν από τον πόλεμο στο Ιράν ήταν οι επιθέσεις της κυβέρνησης Ομπάμα κατά της Λιβύης το 2011 (47%). Σχεδόν κάθε δημοσκόπηση έδειξε ότι οι επιθέσεις κατά του Ιράν ήταν πολύ πιο αντιδημοφιλείς από αυτό.