Ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει σε πόλεις των Δημοκρατικών Εθνοφρουρά

Ανοιχτό «μέτωπο» με πόλεις, που παραδοσιακή ανήκαν στους Δημοκρατικούς, φαίνεται πως έχει «ανοίξει» ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας αρκετές απ' αυτές ως «εμπόλεμες ζώνες».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ, η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε χθες Κυριακή το Σικάγο «εμπόλεμη ζώνη» προκειμένου να δικαιολογήσει την ανάπτυξη εκεί του στρατού, ενώ μέλη της Εθνοφρουράς της Καλιφόρνιας αναπτύχθηκαν στο Πόρτλαντ, στην πολιτεία Όρεγκον, μία ακόμη πόλη που κυβερνάται από Δημοκρατικούς, παρά τις δύο αντίθετες αποφάσεις που εξέδωσε ομοσπονδιακή δικαστής.

«Είναι εμπόλεμη ζώνη. Η πόλη είναι μια εμπόλεμη ζώνη και λέει ψέματα ώστε οι εγκληματίες να μπορέσουν να μπουν εκεί και να καταστρέψουν τη ζωή των ανθρώπων», κατήγγειλε η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ χθες μιλώντας χθες Κυριακή στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News αναφερόμενη στον δήμαρχο του Πόρτλαντ Μπράντον Τζόνσον, ο οποίος έκανε λόγο για «αντισυνταγματικά μέτρα».

Ντόναλντ Τραμπ: Στέλνει παντού Εθνοφρουρά

Σύμφωνα με τη Νόεμ, συμμορίες, καρτέλ και «άλλες γνωστές τρομοκρατικές οργανώσεις» δίνουν χρήματα σε όσους διαδηλώνουν κατά της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE).

Το Σάββατο ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την ανάπτυξη 300 Εθνοφρουρών στο Σικάγο με στόχο «να προστατεύσουν τους ομοσπονδιακούς πράκτορες και τη δημόσια περιουσία».

Η Δημοκρατική αντιπολίτευση επέκρινε σφοδρά τον Λευκό Οίκο, με τον γερουσιαστή Ντικ Ντέρμπιν να καταγγέλλει ότι «ο πρόεδρος δεν επιδιώκει να καταπολεμήσει την εγκληματικότητα αλλά να σπείρει τον φόβο».

«Αυτοί μετατρέπουν την πόλη σε εμπόλεμη ζώνη», σχολίασε από την πλευρά του ο κυβερνήτης του Ιλινόι Τζ.Μπ. Πρίτσκερ μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN, όπου περιέγραψε τις αλλεπάλληλες επιδρομές και ζήτησε την αποχώρηση του στρατού.

Σε ανακοίνωσή του ο Πρίτσκερ χαρακτήρισε την ανάπτυξη στρατιωτών στο Σικάγο «εισβολή του Τραμπ». «Δεν έχει κανέναν λόγο» να στέλνει στρατιώτες στο Ιλινόι ούτε σε καμία άλλη πολιτεία χωρίς «τη συναίνεση ή τη συνεργασία» των τοπικών αρχών.

Δημοσκόπηση του CBS που δόθηκε χθες Κυριακή στη δημοσιότητα έδειξε ότι το 58% των Αμερικανών είναι αντίθετοι στην ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στις αμερικανικές πόλεις.