Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να επαναφέρει τη θανατική ποινή στην Ουάσινγκτον

Μιλώντας κατά τη διάρκεια μιας μακράς δημόσιας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα αρχίσει να ζητά τη θανατική ποινή για όσους καταδικάζονται για υποθέσεις ανθρωποκτονίας στην Ουάσιγκτον.

Η κίνηση αυτή θα καταστήσει τις ποινές των ΗΠΑ για φόνο από τις πιο αυστηρές στον κόσμο, περιγράφει το Al Jazeera σχετικά με τη σοκαριστική δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

Η Ουάσιγκτον κατάργησε τη θανατική ποινή το 1981, αλλά η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη θανατική ποινή για ομοσπονδιακά εγκλήματα. Ο Τραμπ είναι πρόθυμος να επεκτείνει τη χρήση της θανατικής ποινής και μία από τις πρώτες εκτελεστικές διαταγές της δεύτερης θητείας του κάλεσε τον γενικό εισαγγελέα και τις πολιτείες να ζητούν την ποινή πιο συχνά.

Ντόναλντ Τραμπ: Οι δηλώσεις του περί «δικτάτορα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες πως σε «πολλούς» Αμερικανούς «θα άρεσε να έχουν έναν δικτάτορα», κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για σειρά ζητημάτων, στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, που απασχόλησαν κυρίως ζητήματα δημόσιας ασφάλειας.

«Πολλοί λένε πως ίσως να μας άρεσε να έχουμε έναν δικτάτορα. Δεν μου αρέσουν οι δικτάτορες. Δεν είμαι δικτάτορας. Είμαι κάποιος με πολλή κοινή λογική και ευφυία», είπε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, μεταφέρει το ΑΜΠΕ.

«Στέλνεις τον στρατό και, αντί να σε συγχαρούν, σε κατηγορούν πως επιτίθεσαι στη δημοκρατία», είπε ακόμη, αναφερόμενος στις αντιδράσεις για την απόφασή του να αναπτύξει την εθνοφρουρά στους δρόμους της Ουάσιγκτον για επιχειρήσεις επιβολής της τάξης.

Με πληροφορίες από Al Jazeera.