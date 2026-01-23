Ο Ολυμπιονίκης που έγινε Νο1 καταζητούμενος για το FBI συνελήφθη: Η ζωή του στα καρτέλ

Η σύλληψη του 44χρονου Wedding βάζει οριστικό τέλος σε μια μακρόχρονη αναζήτηση για έναν από τους πιο καταζητούμενους άνδρες των ΗΠΑ, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών και ανθρωποκτονία.

Ζωή στη σκιά του καρτέλ Σιναλόα

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ο Wedding κρυβόταν στο Μεξικό, προστατευμένος από το διαβόητο καρτέλ Σιναλόα, αξιοποιώντας τα δίκτυά του για να παραμένει άφαντος.

Το FBI αναμένεται να δώσει νέες λεπτομέρειες σε συνέντευξη Τύπου στην Καλιφόρνια, επιχειρώντας να φωτίσει τα κενά γύρω από τη δράση και τη σύλληψή του.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, ο Wedding ηγούνταν μιας γιγαντιαίας επιχείρησης διακίνησης κοκαΐνης, εισάγοντας περίπου 60 τόνους ετησίως στο Λος Άντζελες. Η οργάνωση δραστηριοποιούνταν σε όλη τη Βόρεια Αμερική και διεθνώς, αποφέροντας έσοδα που άγγιζαν το 1 δισ. δολάρια τον χρόνο.

Κατηγορίες για δολοφονία μάρτυρα

Πριν από τη σύλληψή του, ο Wedding είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία ομοσπονδιακού μάρτυρα, σε μια υπόθεση που απειλούσε να αποκαλύψει κρίσιμα στοιχεία για το δίκτυό του.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει περιλαμβάνουν παραποίηση και εκφοβισμό μαρτύρων, ανθρωποκτονία, ξέπλυμα χρήματος και εκτεταμένη διακίνηση ναρκωτικών. Για τη σύλληψή του είχε οριστεί αμοιβή 15 εκατ. δολαρίων.

«El Jefe» και άλλες ταυτότητες

Το FBI αναφέρει ότι χρησιμοποιούσε πολλά ψευδώνυμα, όπως «El Jefe», «Giant» και «Public Enemy», ενώ αξιωματούχοι τον συγκρίνουν με θρυλικές μορφές του εγκλήματος όπως ο Pablo Escobar και ο «El Chapo».

Μετά την αποφυλάκισή του το 2011 από ομοσπονδιακή φυλακή, φέρεται να ανασυγκρότησε και να επεκτάθηκε ραγδαία, διατάσσοντας δεκάδες δολοφονίες σε ΗΠΑ, Καναδά και Λατινική Αμερική.