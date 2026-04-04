Ο ΟΠΕΚΕΠΕ κάνει τον «γύρο του κόσμου»: Τι γράφει ο διεθνής Τύπος για το σκάνδαλο επιδοτήσεων

Φαίνεται πως η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε εξαγώγιμο...πολιτισμικό αγαθό καθώς πλέον, το σκάνδαλο των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις, που απασχολούν δυσανάλογα την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Το παραπάνω αποτυπώνεται στον χώρο που κατλαμβάνει πλέον το σκάνδαλο στους τίτλους του διεθνούς Τύπου, όπως παρουσιαζει το MEGA, αφού κορυφαία μέσα καταπιάνονται με άλλο ένα κεφάλαιο της ελληνικής διαθοράς.

Η «χάρη» του ΟΠΕΚΕΠΕ στο εξωτερικό

Το POLITICO αναφέρει στον τίτλο του πως «Ο πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς, πρόκειται να αντικαταστήσει τον απερχόμενο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης».

Στις εσωκομματικές ζυμώσεις επικεντρώνουν τα Reuters και Bloomberg, με το τελευταίο να αναγράφει «Ο Έλληνας πρωθυπουργός "ανακατεύσει" την υπουργική ομάδα, καθώς εντείνεται η έρευνα για τις αγροτικές επιδοτήσεις».

Σε πολύ πιο άμεσο τόνο, η Washington Post αναφέρει στο δημοσίευμά της πως «Τρεις Έλληνες υπουργοί παραιτούνται, καθώς η ΕΕ ερευνά φερόμενη απάτη επιδοτήσεων».