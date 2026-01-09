Ο Πάπας Λέων κατήγγειλε τον παγκόσμιο «ζήλο για πόλεμο» - Η έντονη ομιλία του στο Βατικανό

Ο Πάπας Λέων καταδίκασε την Παρασκευή τη χρήση στρατιωτικής βίας ως μέσου επίτευξης διπλωματικών στόχων, εκφωνώντας μια ασυνήθιστα έντονη ετήσια ομιλία για την εξωτερική πολιτική, στην οποία κάλεσε επίσης να προστατευθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βενεζουέλα.

«Ο πόλεμος ξαναήρθε στην μόδα και ένας πολεμικός ζήλος εξαπλώνεται», δήλωσε ο πάπας Λέων 14ος στις ευχές του προς το διπλωματικό σώμα κρίνοντας ιδιαίτερα ανησυχητική την αποδυνάμωση της διεθνούς συνεργασίας.

«Μία διπλωματία που προωθεί τον διάλογο και αναζητά την συναίνεση όλων έχει αντικατασταθεί από την διπλωματία της ισχύος, των προσώπων ή των συμμαχικών ομάδων», είπε ο πάπας κατά την ομιλία του ενώπιον των πρεσβευτών που είναι διαπιστευμένοι στην Αγία Εδρα.

Διαβάστε ακόμα: Πάπας Λέων ΙΔ’: «Η Βενεζουέλα πρέπει να παραμείνει ανεξάρτητη χώρα»

«Η αρχή που επικράτησε μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, η οποία απαγόρευε στις χώρες να χρησιμοποιήσουν βία για να παραβιάσουν τα σύνορα των άλλων, παραβιάσθηκε», είπε.

«Δεν αναζητάμε πλέον την ειρήνη ως δώρο και ως επιθυμητό αγαθό καθαυτό (...) αλλά την αναζητάμε μέσω των όπλων, ως όρο για να δηλώσουμε την δική μας κυριαρχία». «Αυτό συνιστά σοβαρή απειλή για το κράτος δικαίου που είναι το θεμέλιο οποιασδήποτε ειρηνικής συνύπαρξης», πρόσθεσε χωρίς να αναφερθεί σε συγκεκριμένη χώρα.

«Οι παλαιστίνιοι πολίτες έχουν το δικαίωμα να ζουν εν ειρήνη στην δική τους γη»

Οι παλαιστίνιοι πολίτες «έχουν το δικαίωμα να ζουν εν ειρήνη στην δική τους γη» στην Δυτική Οχθη και την Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε ο πάπας υπενθυμίζοντας την θέση της Αγίας Εδρας υπέρ της λύσης των δύο κρατών.

«Δυστυχώς, διαπιστώνουμε αύξηση της βίας στην Δυτική Οχθη κατά του παλαιστινιακού άμαχου πληθυσμού που έχει το δικαίωμα να ζει εν ειρήνη στην δική τους γη», τόνισε ο πάπας κατά την ομιλία του Βατικανό.