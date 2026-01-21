Ο Πάπας Λέων στο δίλημμα της χρονιάς: Θα πάει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ;

Ο πάπας Λέων βρίσκεται ανάμεσα στους παγκόσμιους ηγέτες που προσκλήθηκαν στο νέο «Συμβούλιο Ειρήνης» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανακοίνωσε ο καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν, επικεφαλής της διπλωματίας του Βατικανού.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Πάπας Λέων, ο πρώτος Αμερικανός ποντίφικας και συχνός επικριτής ορισμένων πολιτικών του Τραμπ, εξετάζει προσεκτικά την πρόσκληση. «Ο πάπας έλαβε την πρόσκληση και σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε. Χρειάζεται σκέψη πριν δοθεί απάντηση», δήλωσε ο Παρολίν.

Το Συμβούλιο σχεδιάστηκε αρχικά για να συμβάλει στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, όμως ο Τραμπ υποστηρίζει πλέον ότι θα εξελιχθεί σε παγκόσμιο μηχανισμό επίλυσης συγκρούσεων.

Ισραήλ και Αίγυπτος έχουν ήδη αποδεχθεί την πρόσκληση, ενώ άλλες χώρες εμφανίζονται επιφυλακτικές, με διπλωμάτες να προειδοποιούν ότι η πρωτοβουλία ίσως υπονομεύσει τον ρόλο των Ηνωμένων Εθνών.

Ο πάπας, πνευματικός ηγέτης 1,4 δισ. Καθολικών, σπάνια συμμετέχει σε διεθνή συμβούλια. Το Βατικανό, ωστόσο, διαθέτει ισχυρή διπλωματική παρουσία και μόνιμη ιδιότητα παρατηρητή στα Ηνωμένα Έθνη, παρεμβαίνοντας συχνά σε διεθνείς συζητήσεις.