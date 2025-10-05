«Ο πόλεμος στη Γάζα δεν έχει τελειώσει»: Συγκρατημένη η στάση των ΗΠΑ προς τη Χαμάς

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα ότι «ο πόλεμος στη Γάζα δεν έχει τελειώσει» ακόμα, παρά το γεγονός ότι το Ισραήλ και η Χαμάς συμφωνούν σε τμήματα του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για την περιοχή.

«Θα μάθουμε πολύ γρήγορα αν η Χαμάς είναι σοβαρή ή όχι από το πώς θα πάνε αυτές οι τεχνικές συνομιλίες σε ό,τι αφορά τα ζητήματα επιμελητείας», δήλωσε ο Ρούμπιο μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News σχετικά με την απελευθέρωση ομήρων από τη Γάζα.

Διαβάστε ακόμα: Πότε έπεσε το Τείχος του Βερολίνου

Στο μεταξύ, η Χαμάς υποστήριξε σήμερα, πριν από τις συνομιλίες στην Αίγυπτο, ότι θέλει να επιτευχθεί μια συμφωνία για να μπει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα και για να πραγματοποιηθεί «άμεση» ανταλλαγή ομήρων και φυλακισμένων με το Ισραήλ, κατά το ΑΜΠΕ.

Γάζα: Συνεχίζεται το αιματοκύλισμα

Δύο ημέρες πριν από τη δεύτερη επέτειο της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, που έδωσε στο Ισραήλ την αφορμή για να ξεκινήσει τη γενοκτονία, ο ισραηλινός στρατός συνέχισε τους βομβαρδισμούς στην πόλη της Γάζας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, σύμφωνα με την τοπική υπηρεσία πολιτικής άμυνας.

Οι έμμεσες συνομιλίες στην Αίγυπτο βασίζονται στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έστειλε εκεί τον απεσταλμένο του, τον Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του, τον Τζάρεντ Κούσνερ, για να βοηθήσουν στην ολοκλήρωση των συνομιλιών.

Χθες, Σάββατο, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τη Χαμάς ότι «δεν θα ανεχθεί καμιά καθυστέρηση» στην εφαρμογή του σχεδίου του, που προβλέπει κατάπαυση του πυρός, την απελευθέρωση μέσα σε 72 ώρες των ομήρων, τη σταδιακή αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα και τον αφοπλισμό του ισλαμιστικού κινήματος.