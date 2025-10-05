Ο διαχωρισμός μεταξύ της «δημοκρατικής Δύσης» και της «κομμουνιστικής Ανατολής» δεν υπήρξε μόνο ιδεολογικός. Στα χρόνια του ψυχρού πολέμου απέκτησε και το δικό του σύμβολο. Ήταν το Τείχος του Βερολίνου, το «Τείχος του Αίσχους», όπως το ονόμαζαν οι δυτικοί. Ήταν το τείχος που είχε χωρίσει το Βερολίνο και τη Γερμανία ολόκληρη σε δυο κομμάτια. Στην Ανατολική και τη Δυτική Γερμανία.

Ουσιαστικά το «χτίσιμο» του τείχους ξεκίνησε αμέσως μετά τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Η Γερμανία χωρίστηκε σε τέσσερα κομμάτια. Γαλλία, Βρετανία, ΗΠΑ και ΕΣΣΔ πήραν από ένα κομμάτι. Κάπως έτσι χωρίστηκε και η πρωτεύουσα της χώρας. Το Βερολίνο. Όταν Γαλλία, Βρετανία και ΗΠΑ ένωσαν τα κομμάτια τους και έφτιαξαν τη Δυτική Γερμανία, η ΕΣΣΔ προχώρησε στον χερσαίο αποκλεισμό του δυτικού κομματιού. Το 1949, πλέον, υπήρχαν η Δυτική Γερμανία και η Λαϊκή Δημοκρατίας της Γερμανίας (η Ανατολική Γερμανία).

Για 28 ολόκληρα χρόνια, στο Βερολίνο, όλη η ελευθερία είχε συγκεντρωθεί σε ένα θλιβερό οικοδόμημα τα θεμέλια του οποίου ήταν ποτισμένα με το αίμα πολιτών που ήθελαν να ζουν ελεύθεροι, να μπορούν να πηγαίνουν όπου θέλουν, να κάνουν ότι θέλουν, να μιλάνε για ότι θέλουν και να συμφωνούν ή να διαφωνούν για ότι θέλουν. Αν θέλουν. Το «Τείχος του Βερολίνου», το απόλυτο σύμβολο του Ψυχρού Πολέμου ήταν ένα αγκάθι στα πλευρά των ελεύθερων ανθρώπων, είτε έμεναν στο δυτικό κομμάτι του, είτε στο ανατολικό και όταν μια ημέρα σαν σήμερα έπεσε, όλοι ονειρεύονταν μια καλύτερη και πιο ελεύθερη ζωή.

Πότε έπεσε το Τείχος του Βερολίνου

Με την πάροδο του χρόνου, το Τείχος του Βερολίνου έλαβε την τελική – τρομακτική – μορφή του. Η συνολική περίμετρος ήταν 155 χλμ ενώ, η ηλεκτρική περίφραξη ήταν 127,5 χλμ. Υπήρχαν 302 φυλάκια επιτήρησης, 11.000 στρατιώτες σε διαρκή επιφυλακή που είχαν τη συνδρομή σκυλιών στην επιτήρηση και συνολικά 55.000 νάρκες τοποθετημένες εντός της περιμέτρου.

Το Τείχος του Βερολίνου έπεσε τη νύχτα της 9ης προς 10η Νοεμβρίου 1989.

Εκείνη την ημέρα, η κυβέρνηση της Ανατολικής Γερμανίας (ΛΔΓ) ανακοίνωσε, κατά λάθος μάλιστα, ότι οι πολίτες θα μπορούσαν να ταξιδεύουν ελεύθερα προς τη Δυτική Γερμανία. Όταν η είδηση μεταδόθηκε από τα μέσα ενημέρωσης, χιλιάδες Ανατολικογερμανοί συγκεντρώθηκαν στα σημεία διέλευσης του Τείχους. Οι συνοριοφύλακες, μη έχοντας σαφείς οδηγίες, άνοιξαν τελικά τα σύνορα.

Χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν προς τη Δύση, αγκαλιάζοντας συγγενείς και φίλους μετά από δεκαετίες χωρισμού. Πολλοί ανέβηκαν πάνω στο Τείχος, το χτύπησαν με σφυριά και καλέμια και άρχισαν να το γκρεμίζουν συμβολικά.