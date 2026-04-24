Ο πόλεμος στο Λίβανο συνεχίζεται και ο Τραμπ ανακοίνωσε παράταση της κατάπαυσης του πυρός

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη (ώρα Ουάσιγκτον) πως παρατείνεται η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο - η ισχύς της οποίας επρόκειτο να εκπνεύσει μεθαύριο Κυριακή - για «τρεις εβδομάδες».

«Η κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου θα παραταθεί για τρεις εβδομάδες», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social μετά τις συνομιλίες αντιπροσώπων της ισραηλινής και της λιβανικής κυβέρνησης, στις οποίες συμμετείχε, στον Λευκό Οίκο.

Παράλληλα, μίλησε για «πολύ καλή πιθανότητα» να υπογραφτεί συμφωνία ειρήνης μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου εντός του 2026, αφού ανήγγειλε την παράταση της κατάπαυσης του πυρός για τρεις εβδομάδες.

Ο αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος εκφράστηκε στην Ουάσιγκτον μετά τη συνάντηση αντιπροσώπων του Λιβάνου και του Ισραήλ, στην οποία συμμετείχε προσωπικά, γνωστοποίησε επίσης πως αναμένει ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν να συναντηθούν στον Λευκό Οίκο «τις επόμενες εβδομάδες».