«Ο πόλεμος τελειώνει σε λίγες εβδομάδες»: Η εκτίμηση Ράιτ για το Ιράν και την πτώση στις τιμές ενέργειας

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε σήμερα πως αναμένει ότι ο πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιράν θα τελειώσει εντός «των επόμενων λίγων εβδομάδων», αναμένοντας πως μετά θα καταγραφεί ανάκαμψη στις πετρελαϊκές προμήθειες και μείωση στα ενεργειακά κόστη.
«Πιστεύω πως αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει σίγουρα τις επόμενες λίγες εβδομάδες, θα μπορούσε να γίνει συντομότερα από αυτό. Όμως, ο πόλεμος θα τελειώσει τις επόμενες λίγες εβδομάδες και εμείς θα δούμε μια ανάκαμψη στον εφοδιασμό και μια πτώση στις τιμές έπειτα από αυτό», είπε ο Ράιτ στην εκπομπή «This Week» του τηλεοπτικού δικτύου ABC.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.