Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι άφησε πίσω το παγωμένο Κίεβο για το Mar‑a‑Lago, ελπίζοντας να εξασφαλίσει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ στο αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο των 20 σημείων.

Μετά από τρεις ώρες συνομιλιών, καμία πλευρά δεν ανακοίνωσε ουσιαστική πρόοδο.

Ο Τραμπ τόνισε ότι η διαδικασία είναι «πολύ περίπλοκη» και ότι η λύση δεν θα έρθει άμεσα, παρότι δήλωσε πως «η ειρήνη είναι πιο κοντά από ποτέ».

«Ή τελειώνει τώρα ή συνεχίζεται για χρόνια»

O Πρόεδρος των ΗΠΑ, άφησε να εννοηθεί ότι η τρέχουσα στιγμή είναι ίσως η τελευταία ευκαιρία για να αποφευχθεί μια σύγκρουση που «είτε θα τελειώσει τώρα είτε θα συνεχιστεί για πολύ καιρό ακόμη».

Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες, πιθανότατα στην Ουάσινγκτον.

Ο Πούτιν απών, αλλά παρών σε κάθε φάση των διαπραγματεύσεων

Παρότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν συμμετείχε στη συνάντηση, η σκιά του κυριάρχησε. Ο Τραμπ μίλησε μαζί του για περισσότερο από μία ώρα πριν συναντήσει τον Ζελένσκι και αναμένεται να επικοινωνήσει ξανά μαζί του.

Το μοτίβο αυτό έχει προκαλέσει ανησυχία στο παρελθόν, καθώς συχνά μετά από συνομιλίες με τον Πούτιν, οι θέσεις του Τραμπ απέναντι στην Ουκρανία γίνονται πιο σκληρές. Αυτή τη φορά, ωστόσο, η τηλεφωνική επικοινωνία δεν οδήγησε σε αρνητικό κλίμα.

Ο Τραμπ μάλιστα επαίνεσε τον Πούτιν για τη στάση του στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια, λέγοντας ότι «συνεργάζεται για να ανοίξει».

Παρέμεινε επίσης βέβαιος ότι ο Ρώσος ηγέτης «θέλει την ειρήνη», κάτι που θα πρέπει να επιβεβαιωθεί στις επόμενες επαφές.

Το «τελευταίο 10%»: Το πιο δύσκολο κομμάτι του ειρηνευτικού σχεδίου

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το 90% του σχεδίου έχει συμφωνηθεί, όμως το υπόλοιπο 10% είναι και το πιο εκρηκτικό.

Τα αγκάθια περιλαμβάνουν:

το μέλλον του πυρηνικού εργοστασίου της Ζαπορίζια

τις παραχωρήσεις γης

το καθεστώς του Ντονμπάς

Ο Τραμπ πρότεινε ότι ίσως είναι προτιμότερο να γίνουν τώρα οι παραχωρήσεις, πριν υπάρξει νέα ρωσική προέλαση. Ο Ζελένσκι, από την άλλη, εμφανίστηκε πιο ευέλικτος, δηλώνοντας ότι θα δεχόταν δημοψήφισμα για οποιαδήποτε συμφωνία – υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει εκεχειρία, κάτι που η Ρωσία απορρίπτει.

Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ–Πούτιν, οι δύο ηγέτες φέρεται να συμφώνησαν ότι μια προσωρινή εκεχειρία θα παρατείνει τον πόλεμο, αυξάνοντας την πίεση στην Ουκρανία να αποφασίσει για το μέλλον του Ντονμπάς.

Μια σχέση γεμάτη εντάσεις, αλλά και ανάγκη συνεργασίας

Η σχέση Τραμπ–Ζελένσκι έχει περάσει από έντονες διακυμάνσεις. Η πρώτη τους συνάντηση στη δεύτερη θητεία του Τραμπ ήταν καταστροφική, όμως οι επόμενες είχαν πιο ήπιο τόνο.

Στο Mar‑a‑Lago, ο Τραμπ επαίνεσε τον Ζελένσκι ως «γενναίο» και αναγνώρισε τις προσπάθειές του.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, από την πλευρά του, επέλεξε να ξεκινήσει και να κλείσει τις δηλώσεις του με ευχαριστίες – μια λεπτομέρεια που έχει τη σημασία της, καθώς στο παρελθόν είχε δεχθεί κριτική από την αμερικανική ηγεσία για έλλειψη ευγνωμοσύνης.

Το ανεπίσημο περιβάλλον του Mar‑a‑Lago έδωσε έναν πιο προσωπικό τόνο στη συνάντηση, χωρίς όμως να αλλάξει την ουσία: οι δύο ηγέτες βρίσκονται ακόμη μακριά από μια τελική συμφωνία.