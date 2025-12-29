Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία είναι «πιο κοντά από ποτέ», αλλά παραδέχτηκε ότι τα «δύσκολα» ζητήματα σχετικά με το μέλλον της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς δεν έχουν ακόμη επιλυθεί, μετά από μια δίωρη συνάντηση την Κυριακή με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Φλόριντα.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε σήμερα (29/12) ότι το προσχέδιο για το πλαίσιο ειρήνης που έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας προβλέπει αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία για 15 χρόνια.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσω WhatsApp, ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι είχε ζητήσει από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να παράσχει εγγυήσεις για έως 50 χρόνια.

Τραμπ: Προσφέρθηκε να ταξιδέψει ως το Κίεβο

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το σχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου έχει ολοκληρωθεί σχεδόν «κατά 95%». «Πιστεύω πραγματικά ότι είμαστε πιο κοντά από ποτέ με τις δύο πλευρές», είπε, προσθέτοντας ότι και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θέλει «να το δει να γίνεται πραγματικότητα».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Guardian, αναγνώρισε ότι υπάρχουν «ένα ή δύο δύσκολα» εκκρεμή ζητήματα, σχετικά με το έδαφος και τον τρόπο με τον οποίο θα τερματιστεί ο πόλεμος, και εξέφρασε την κατανόησή του προς τη Ρωσία που δεν επιθυμεί κατάπαυση του πυρός. «Πρέπει να κατανοήσετε την άλλη πλευρά», είπε.

Προσφέρθηκε επίσης να ταξιδέψει στο Κίεβο για να απευθυνθεί στο κοινοβούλιο της Ουκρανίας πριν από μια πιθανή ψηφοφορία για ένα σχέδιο ειρήνης, λέγοντας ότι πιστεύει ότι αυτό πιθανώς δεν θα είναι απαραίτητο. «Είστε πάντα ευπρόσδεκτος», παρενέβη ο Ζελένσκι.