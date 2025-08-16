Μενού

Ο Πούτιν προσκάλεσε τον Τραμπ: «Την επόμενη φορά στη Μόσχα»

Πρόσκληση στον Ντόναλντ Τραμπ να επισκεφτεί τη Μόσχα πραγματοποίησε ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Τραμπ Πούτιν Αλάσκα
Κοινή συνέντευξη Τύπου Τραμπ και Πούτιν στην | AP Photo/Jae C. Hong
Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, πρότεινε στον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, η επόμενη συνάντησή τους να διεξαχθεί στη Μόσχα.

Το συγκεκριμένο αίτημα ο Πούτιν το διατύπωσε στα αγγλικά, κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν, προκαλώντας μία αμφίθυμη αντίδραση από τον Τραμπ.

Διαβάστε ακόμα: Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν: «Συμφέρον της Ρωσίας το τέλος του πολέμου» - «Έχουμε δρόμο για συμφωνία»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναγνώρισε ότι η αποδοχή αυτής της πρότασης θα ήταν ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη, αλλά δεν την απέρριψε εντελώς.

«Είναι ενδιαφέρουσα πρόταση, θα δεχτώ κάποια κριτική για αυτό», είπε ο Τραμπ. «Αλλά θεωρώ ότι είναι πιθανό να συμβεί», συμπλήρωσε.

