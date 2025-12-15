«Ο Πούτιν θέλει εδάφη»: Κούσνερ και Γουίτκοφ πιέζουν τον Ζελένσκι να παραδώσει το Ντονμπάς

Aπόσυρση των ουκρανικών δυνάμεων από τμήμα της περιφέρειας του Ντονμπάς, που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των δυνάμεων του Κιέβου, συνεχίζουν να ζητούν οι Αμερικανοί διαπραγματευτές από την Ουκρανία, δήλωσε ανώτατος αξιωματούχος της χώρας.

Συγκεκριμένα, η Ουάσινγκτον πιέζει για να παραδοθούν στην Μόσχα εδάφη που οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν κατορθώσει να καταλάβουν έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου μετά την εισβολή του Φεβρουαρίου 2022.

«Ο Πούτιν θέλει εδάφη. Οι Αμερικανοί λένε ότι η Ουκρανία "πρέπει να αποσυρθεί"», πράγμα που το Κίεβο αρνείται. «Είναι αρκετά περίεργο που οι Αμερικανοί υιοθετούν την θέση των Ρώσων στο θέμα αυτό», δήλωσε στο AFP ο ουκρανός αξιωματούχος που γνωρίζει τα των διαπραγματεύσεων.

Στο μεταξύ, πάνω από πέντε ώρες κράτησαν στο Βερολίνο το βράδυ της Κυριακής (14/12), οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων σχετικά με προτάσεις για την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία.

Όπως αναφέρει το Reuters, οι συνομιλίες αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα, Δευτέρα (15/12), σύμφωνα με τον σύμβουλο του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Ντμίτρο Λίτβιν.

Σήμερα, ο καγκελάριος Μερτς και ο πρόεδρος Ζελένσκι πρόκειται να συμμετάσχουν στο Γερμανο-ουκρανικό οικονομικό Φόρουμ που πραγματοποιείται στο Βερολίνο, ενώ αργότερα αναμένεται η άφιξη των ηγετών της Γαλλίας και της Βρετανίας και αξιωματούχων της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.