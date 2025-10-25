Ο Πρίγκιπας Άντριου δεν πληρώνει νοίκι εδώ και 22 χρόνια: Το απίστευτο αντάλλαγμα

Ενώ στην Ελλάδα οι πολίτες μετράνε τα κέρματα για να πληρώσουν ΕΝΦΙΑ, φόρους και ενοίκια που θυμίζουν δόσεις στεγαστικού δανείου, στη Βρετανία ο πρίγκιπας Άντριου ζει εδώ και 22 χρόνια σε βασιλική έπαυλη χωρίς να δίνει ούτε μια λίρα. Κυριολεκτικά.

Όχι, δεν είναι σχήμα λόγου· αυτό γράφει το μισθωτήριο: «έναν κόκκο πιπεριού (αν του ζητηθεί)» ενοίκιο τον χρόνο.

Η εικόνα είναι σχεδόν σουρεαλιστική: ο δεύτερος γιος της Ελισάβετ Β΄, που έχει παραιτηθεί από όλους τους τίτλους του πλην του «πρίγκιπας», κατοικεί στο Royal Lodge μέχρι το 2078.

Και αν τυχόν κάποιος τολμήσει να τον «ξεσπιτώσει» νωρίτερα, δεν θα βγει χαμένος· θα πάρει και αποζημίωση εκατοντάδων χιλιάδων λιρών. Στην Ελλάδα, αν δεν πληρώσεις το νοίκι τρεις μήνες, σε περιμένει ο δικαστικός κλητήρας. Στη Βρετανία, αν είσαι πρίγκιπας, σε περιμένει… αποζημίωση.

Κι όλα αυτά ενώ ο ίδιος δηλώνει εισόδημα μόλις 20.000 λίρες από ναυτική σύνταξη, αλλά πληρώνει 3 εκατομμύρια τον χρόνο για προσωπική ασφάλεια. Εδώ μιλάμε για μαθηματικά που ούτε η εφορία δεν θα τολμούσε να ελέγξει.

Το πιο ειρωνικό; Αν αύριο αποφασίσει ο βασιλιάς Κάρολος να του κόψει και το τελευταίο προνόμιο, ίσως δούμε το πρώτο βασιλικό «εξώδικο» στην ιστορία.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, ένα μη επεξεργασμένο αντίγραφο του μισθωτηρίου δείχνει ότι ο Άντριου πλήρωσε το 2003 ένα εκατομμύριο λίρες για να «κλείσει» το ακίνητο και ξόδεψε άλλα 7,5 εκατομμύρια για ανακαινίσεις.

Εξώφυλλο για το σκάνδαλο με τον Πρίγκιπα Άντριου | Shutterstock

Έτσι θεωρείται ότι έχει ήδη προκαταβάλει το ενοίκιο -περίπου 260.000 λίρες τον χρόνο- μέχρι το 2078. Με άλλα λόγια, το Crown Estate όχι μόνο δεν του ζητάει νοίκι, αλλά αν φύγει νωρίτερα θα πρέπει να του καταβάλει και μισό εκατομμύριο λίρες.

Όλα αυτά για τον δεύτερο γιο της εκλιπούσας βασίλισσας, που παραιτήθηκε από όλους τους τίτλους του λόγω των «συνεχιζόμενων κατηγοριών» για τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν.

Με λίγα λόγια: στην Ελλάδα, αν δεν πληρώσεις, χάνεις το σπίτι σου. Στη Βρετανία, αν είσαι πρίγκιπας, το σπίτι πληρώνει εσένα.