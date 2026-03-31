Ο πρόεδρος της Express Service Κυριάκος Ραπτόπουλος στον εορτασμό την ελληνικής ημέρας ανεξαρτησίας στο Λευκό Οίκο

Την 26η Μαρτίου 2026 πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός της Ελληνικής Ημέρας Ανεξαρτησίας στον Λευκό Οίκο, σε μια λαμπρή εκδήλωση με έντονο ελληνικό χρώμα. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Donald Trump, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος και η Πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα Kimberly Guilfoyle.
Η δεξίωση συγκέντρωσε πλήθος ομογενών από κάθε γωνιά της Αμερικής, καθώς και περιορισμένο αριθμό εκλεκτών προσκεκλημένων από την Ελλάδα. Μεταξύ αυτών ήταν ο πρόεδρος του ομίλου επιχειρήσεων Express Service, Κυριάκος Ραπτόπουλος, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Βαλεντίνη Τραυλού Ραπτοπούλου.
Η εκδήλωση ανέδειξε για ακόμη μία φορά τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, τιμώντας την ιστορική επέτειο της ελληνικής ανεξαρτησίας και την προσφορά της ελληνικής ομογένειας.
