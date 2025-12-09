Ο πρώην πρόεδρος του Ισημερινού Μορένο θα δικαστεί για διαφθορά

Ο πρώην πρόεδρος του Ισημερινού Λενίν Μορένο (2017-2021) θα προσαχθεί σε δίκη για υπόθεση φερόμενης δωροληψίας, καθώς κατηγορείται ότι είχε λάβει χρήματα από κινεζικό όμιλο με αντάλλαγμα την ανάθεση σε αυτόν τον τελευταίο κρατικής σύμβασης για την κατασκευή υδροηλεκτρικού σταθμού, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα η εισαγγελία.
Ο κ. Μορένο, που ζει από το 2021 στην Παραγουάη, όπου ασκεί τα καθήκοντα του επιτρόπου του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ) για τους ανθρώπους με αναπηρία, αναμένεται να δικαστεί ερήμην.
Μέλος του ανωτάτου δικαστηρίου αποφάσισε ο κ. Μορένο καθώς και τρεις υπήκοοι της Κίνας, συμπεριλαμβανομένου πρώην πρεσβευτή στο Κίτο και δυο πρώην στελεχών της κινεζικής κατασκευαστικής εταιρείας Sinohydro, να παραπεμφθούν σε δίκη, ανέφερε η εισαγγελία μέσω X.
- Παντελής Παντελίδης: Η απόφαση των αποζημιώσεων για το τροχαίο - Τι θα πάρουν Κυριάκου και Αρναούτη
- «Ούτε που πρόλαβα να τη δω», λέει ο 23χρονος που ξυλοκοπήθηκε από τους «τιμωρούς των παιδεραστών»
- Copernicus: Το 2025 θα είναι το 2ο θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί!
- Έλενα Παπαρίζου: Εκτός The Voice τις επόμενες μέρες μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο - Ποιος την αντικαθιστά
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.