Ο πρώην πρόεδρος του Ισημερινού Μορένο θα δικαστεί για διαφθορά

Ανάμεσα στα περίπου είκοσι πρόσωπα που αντιμετωπίζουν διώξεις για την υπόθεση αυτή είναι επίσης σύζυγος και κόρη του πρώην προέδρου.

Ο πρώην πρόεδρος του Ισημερινού Λενίν Μορένο (2017-2021) θα προσαχθεί σε δίκη για υπόθεση φερόμενης δωροληψίας, καθώς κατηγορείται ότι είχε λάβει χρήματα από κινεζικό όμιλο με αντάλλαγμα την ανάθεση σε αυτόν τον τελευταίο κρατικής σύμβασης για την κατασκευή υδροηλεκτρικού σταθμού, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα η εισαγγελία.

Ο κ. Μορένο, που ζει από το 2021 στην Παραγουάη, όπου ασκεί τα καθήκοντα του επιτρόπου του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ) για τους ανθρώπους με αναπηρία, αναμένεται να δικαστεί ερήμην.

Μέλος του ανωτάτου δικαστηρίου αποφάσισε ο κ. Μορένο καθώς και τρεις υπήκοοι της Κίνας, συμπεριλαμβανομένου πρώην πρεσβευτή στο Κίτο και δυο πρώην στελεχών της κινεζικής κατασκευαστικής εταιρείας Sinohydro, να παραπεμφθούν σε δίκη, ανέφερε η εισαγγελία μέσω X.

