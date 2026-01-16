Ο Ράμα έκανε «μπλόφα»; «Χιούμορ ότι οι Έλληνες δεν είναι κληρονόμοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη»

Μετά τις έντονες αντιδράσεις που έλαβε για τα σχόλια ότι οι Έλληνες δεν αποτελούν άμεσοι κληρονόμοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, ο Έντι Ράμα σε νέα ανάρτηση του στο X, ξεκαθάρισε πως έκανε χιούμορ και ότι τρέφει μόνο θαυμασμό για τον ελληνικό πολιτισμό.

Στη νέα του ανάρτηση, υποστηρίζει ότι τα σχόλιά του αποτελούσαν «φιλικό χιούμορ» και κατηγορεί τα ελληνικά μέσα και πολιτικούς για «εθνικιστικό πάθος».

Παράλληλα, δήλωσε «έκπληκτος» για τον οχετό αντιδράσεων ενώ παράλληλα διαβεβαίωσε πως δεν είχε «ουδεμία εχθρική πρόθεση», αλλά έκανε χιούμορ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αποσπασματική προβολή των λεγομένων του μετατράπηκε σε «δημόσια πολεμική με εθνικιστικό πάθος», φαινόμενο που, όπως σχολιάζει, «συμβαίνει συχνά στα αθηναϊκά media».

Στην ίδια ανάρτηση, ο Ράμα υπογράμμισε πως δεν αμφισβητεί πως ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης είναι Έλληνες φιλόσοφοι και ότι η Αρχαία Ελλάδα αποτελεί «το λίκνο του ευρωπαϊκού πολιτισμού».

Τονίζει ότι τρέφει «μόνο θαυμασμό» για τον ελληνικό πολιτισμό, παλαιό και σύγχρονο, και αναφέρεται στην «αδελφική σχέση» των δύο λαών, εκφράζοντας παράλληλα «ειδικό σεβασμό» προς τον Έλληνα πρωθυπουργό.

Στο τέλος της ανάρτησης του, ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να θεωρεί συνεχιστές του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη όσους «γράφουν και μιλούν ελληνικά με εθνικιστικό πάθος».

Η ανάρτηση του Έντι Ράμα στο Χ | X / @ediramaal