Ο σεφ που συνελήφθη δύο φορές γιατί έδινε φαγητό σε άστεγους

Κάποιοι λένε πως «Δεν φοράνε όλοι οι ήρωες κάπες» σαν τον Σούπερμαν και τον Μπάτμαν. Ορισμένες φορές αυτός ο κανόνας μας χαρίζει υπέροχες ιστορίες, σαν αυτή του Άρνολντ Άμποτ, του 90χρονου σεφ, ο οποίος το 2014 συνελήφθη επειδή έδινε φαγητό σε αστέγους στο δημοτικό πάρκο του Φορντ Λόντερντέιλ.

Πρόκειται για έναν βετεράνο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και ακτιβιστή από τη Φλόριντα, ο οποίος έγινε παγκοσμίως γνωστός όχι μόνο για τους «μερακλίδικους» μεζέδες που ετοίμαζε στην κουζίνα του, αλλά και για τον ανιδιοτελή αγώνα του, ώστε κάθε άνθρωπος να μπορεί να έχει πρόσβαση σε ένα πιάτο ζεστού φαγητού.

Το 1991, ο Άμποτ ίδρυσε τη μη κερδοσκοπική οργάνωση "Love thy Neighbor", στη μνήμη της συζύγου του, προσφέροντας χιλιάδες γεύματα και εκπαίδευση σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Κανένας δεν είχε διακόψει το έργο του, ώσπου όταν βρέθηκε στο Φορντ Λόντερντέιλ, ο τοπικός εισαγγελέας εξέδωσε ένταλμα σύλληψης του, με την κατηγορία ότι παραβιάζει νόμους της πολιτείας της Φλόριντα για τη δημόσια σίτιση.

Ο Άμποτ πέρασε σκληρές μάχες στα ομοσπονδιακά δικαστήρια επί τέσσερα χρόνια, με τους πολιτειακούς νόμους να τον «στριμώχνουν» κάθε τόσο, όμως το 2018 δικαιώθηκε, όταν το έργο της οργάνωσης του αναγνωρίστηκε ως μια πράξη ελεύθερης έκφρασης.

Έφυγε από τη ζωή το 2019, σε ηλικία 94 ετών, έχοντας γίνει σύμβολο της μάχης κατά της ποινικοποίησης της φιλανθρωπίας.