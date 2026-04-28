Ο σκιώδης «στρατηγός» του Τραμπ, Πολ Ντανς, μιλάει αποκλειστικά στο Reader

Ο πόλεμος στο Ιράν και οι συνεχώς προκλητικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ έχουν γεννήσει μια σειρά αποριών. Και ερωτήσεων. Μια από αυτές είναι, τι ακριβώς θέλει να πετύχει ο τραμπισμός προσβάλλοντας τους πάντες και τα πάντα; Ένας από τους κύριους θιασώτες του Αμερικανού προέδρου είναι ο Πολ Ντανς, ο δημιουργός του ακραία συντηρητικού «Project 2025» και πρώην επιτελάρχης προσωπικού του Λευκού Οίκου.

Ένα πλούσιο και αμφιλεγόμενο βιογραφικό

Ο Ντανς ανήκει σε εκείνη την κατηγορία ανθρώπων που προσπαθούν να σε πείσουν για τα λεγόμενά τους. Χωρίς απαραίτητα να τους ενδιαφέρει αν εν τέλει, έχεις όντως πειστεί. Πρόκειται για έναν άνθρωπο με μια δυνατή καριέρα στη δικηγορία. Ταυτόχρονα, πριν την ενασχόλησή του με τα δημόσια πράγματα της χώρας του, ήταν ίσως ο μοναδικός που είχε προτείνει στον Τραμπ να δηλώσει υποψηφιότητα για τον Λευκό Οίκο το 2011.

Με την κάθοδο του Αμερικανού προέδρου στην πολιτική, ο Ντανς συνδέθηκε άρρηκτα μαζί του και βρέθηκε σε θέσεις κλειδιά. Πριν όμως ξεκινήσει η δεύτερη θητεία του, βρέθηκε στο Ίδρυμα Heritage ως επικεφαλής μιας ιδιαίτερα επικίνδυνης πρωτοβουλίας. Αυτό ήταν το «Project 2025», μια ιδεολογική ατζέντα ακραίας μορφής που ουσιαστικά στόχευε στην ακροδεξιά μεταμόρφωση του αμερικανικού κράτους και της ίδιας της κοινωνίας.

Ο Ντανς εν τέλει απομακρύνθηκε από τον Τραμπ. Έκανε αρκετές φορές ξεκάθαρη τη θέση του στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και στο πάνελ που βρέθηκε μας υπενθύμισε ξανά και ξανά πως δεν είναι μέλος της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Δεν αποστασιοποιήθηκε όμως από τον άνθρωπο που κάποτε στήριξε με όλες του τις δυνάμεις. Το αντίθετο μάλλον. Μάλλον ισχύει το μια φορά τραμπικός, για πάντα τραμπικός!

«Πιστεύω ότι ο Τραμπ θα φέρει την παγκόσμια ειρήνη»

Ο Ντανς απάντησε στις ερωτήσεις που του θέσαμε προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα γεωπολιτικά τετελεσμένα που έχει δημιουργήσει ο Τραμπ με τις ενέργειές του. «Πιστεύω ότι ο Τραμπ θα φέρει την παγκόσμια ειρήνη, δεν υπάρχει άλλωστε καμία διάθεση για έναν παρατεταμένο πόλεμο με το Ιράν» απάντησε σε ερώτηση για τον πόλεμο. «Ο πρόεδρος απλώς προσπαθεί να αντιμετωπίσει μια κατάσταση που υπάρχει εδώ και χρόνια και θα βρεθεί μακροπρόθεσμη λύση».

Όσον αφορά τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών και την τακτική του «America First» για την παγκόσμια οικονομία, ο Ντανς τόνισε πως «σίγουρα το θέμα της επικοινωνίας θα μπορούσε να βελτιωθεί από την αμερικανική πλευρά, εμείς απλώς θέλουμε να βοηθήσουμε για παράδειγμα τον αμερικανικό γεωργικό τομέα και μπορούμε να μάθουμε πολλά από την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Όπως προαναφέρθηκε, τόνισε επανειλημμένα ότι μιλάει εκπροσωπώντας τον εαυτό του και όχι την πλευρά του Λευκού Οίκου. Μίλησε παράλληλα για τη δύναμη της ελληνικής ναυτιλίας χωρίς να αναφερθεί όμως στις επιπτώσεις που θα έχει το θέμα των στενών του Ορμούζ.