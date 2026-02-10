Ο Στάρμερ στο «μάτι του κυκλώνα»: Εξεγερση στο κόμμα και η σκιά του Έπσταϊν στο Παλάτι

Σε κλίμα έντονης πολιτικής πίεσης κινείται το Λονδίνο, με τον Κιρ Στάρμερ να βρίσκεται αντιμέτωπος με ανοιχτή αμφισβήτηση από στελέχη του ίδιου του κόμματός του. Παρά τις εσωτερικές αναταράξεις, ο Βρετανός πρωθυπουργός παραμένει στη θέση του, επιχειρώντας να διατηρήσει τον έλεγχο της κατάστασης.

Η κρίση κορυφώθηκε μετά τη δημόσια έκκληση του ηγέτη των Σκωτσέζων Εργατικών για την παραίτησή του, ο οποίος μίλησε για «υπερβολικά πολλά λάθη» στην κορυφή της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, την ώρα που η παρέμβαση αυτή γινόταν δημόσια, κορυφαίοι υπουργοί έσπευσαν σχεδόν ταυτόχρονα να εκφράσουν την αμέριστη στήριξή τους στον Στάρμερ, σε μια συντονισμένη προσπάθεια να ανακοπεί η εσωκομματική αμφισβήτηση.

Ο πρωθυπουργός, σε κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση με βουλευτές, ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να αποχωρήσει, τονίζοντας πως «σε κάθε μάχη που έδωσα, βγήκα νικητής» και ότι δεν θα εγκαταλείψει την εντολή που του έδωσε η χώρα ούτε θα την «ρίξει στο χάος».

Στο επίκεντρο, παραμένει ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ, μετά τη δημοσιοποίηση προσωπικών μηνυμάτων και αλληλογραφίας του με τον Πίτερ Μέντελσον, γεγονός που έχει προκαλέσει νέο κύμα ερωτημάτων και πιέσεων.

Μέσα σε αυτό το τεταμένο σκηνικό, ο βασιλιάς Κάρολος παρενέβη για πρώτη φορά μετά τις νέες αποκαλύψεις στην υπόθεση Έπσταϊν.

Μέσω εκπροσώπου του Παλατιού του Μπάκιγχαμ, έκανε γνωστό ότι είναι έτοιμος να συνεργαστεί με τις αρχές, εφόσον του ζητηθεί, καθώς εξετάζονται καταγγελίες που αφορούν τον αδελφό του, Άντριου Μάουντμπάτεν Γουίνδσορ.