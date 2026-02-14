Ο στρατός των ΗΠΑ προετοιμάζεται για ενδεχόμενη σύγκρουση «διαρκείας» με το Ιράν: Τι διαφοροποιεί τη νέα κρίση

Ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για την πιθανότητα παρατεταμένων, στρατιωτικών επιχειρήσεων που θα κρατήσουν εβδομάδες, κατά του Ιράν, σε περίπτωση που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατάξει επίθεση, σύμφωνα με δηλώσεις δύο αμερικανών αξιωματούχων στο Reuters.

Το δημοσίευμα μαρτυρά ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο για μια σύγκρουση διαφορετική από τις μέχρι στιγμής Ουάσιγκτον Τεχεράνης, που θα μπορούσε να εξελιχθεί στην πιο σοβαρή από ό,τι έχεουμε δει ποτέ, ανάμεσα στις δύο χώρες.

Η αποκάλυψη από τους αξιωματούχους, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαίσθητης φύσης του σχεδιασμού, αυξάνει τα διακυβεύματα για τη διπλωματία που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Οι συνομιλίες στο Ομάν

Διπλωμάτες των ΗΠΑ και του Ιράν πραγματοποίησαν συνομιλίες στο Ομάν την περασμένη εβδομάδα, σε μια προσπάθεια να αναζωογονήσουν τη διπλωματία σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, μετά την συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή από τον Τραμπ, που προκάλεσε φόβους για νέα στρατιωτική δράση.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν την Παρασκευή ότι το Πεντάγωνο στέλνει ένα επιπλέον αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή, προσθέτοντας χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες μαζί με μαχητικά αεροσκάφη, αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενα βλήματα και άλλη πυροβόλα δύναμη ικανή να εξαπολύει επιθέσεις και να αμύνεται εναντίον τους.

Ο Τραμπ, μιλώντας την Παρασκευή σε αμερικανούς στρατιώτες σε μια βάση στη Βόρεια Καρολίνα, είπε ότι «ήταν δύσκολο να επιτευχθεί συμφωνία» με το Ιράν.

«Μερικές φορές πρέπει να φοβάσαι. Αυτό είναι το μόνο που θα φέρει πραγματικά λύση στην κατάσταση», είπε ο Τραμπ.

Όταν της ζητήθηκε να σχολιάσει τις προετοιμασίες για μια ενδεχόμενη παρατεταμένη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι δήλωσε: «Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει όλες τις επιλογές στο τραπέζι όσον αφορά το Ιράν».

«Ακούει διάφορες απόψεις για κάθε θέμα, αλλά λαμβάνει την τελική απόφαση με βάση το τι είναι καλύτερο για τη χώρα μας και την εθνική ασφάλεια», είπε η Κέλι.

Υπενθυμίζεται ότι, οι Ηνωμένες Πολιτείες έστειλαν δύο αεροπλανοφόρα στην περιοχή πέρυσι, όταν πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Ωστόσο, η επιχείρηση «Midnight Hammer» του Ιουνίου ήταν ουσιαστικά μια μεμονωμένη επίθεση των ΗΠΑ, με βομβαρδιστικά αεροσκάφη να πετούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να χτυπήσουν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Το Ιράν πραγματοποίησε μια πολύ περιορισμένη αντίποινα επίθεση σε μια αμερικανική βάση στο Κατάρ.