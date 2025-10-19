Μενού

Ο Ταγίπ Ερντογάν συνεχάρη τον Τουφάν Ερχιουμάν για την εκλογή του στα κατεχόμενα

Όσα έγραψε στην ανάρτησή του ο πρόεδρος της Τουρκίας Ερντογάν για την εκλογή του Τουφάν Ερχιουμάν στα Κατεχόμενα.

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν | AP
Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν συνεχάρη τον Τουφάν Ερχιουμάν για την εκλογή του.

«Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, στο πλευρό των αδελφών Τουρκοκυπρίων, σε όλα τα μέτωπα», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο τούρκος πρόεδρος.

Oλική ανατροπή στο ψευδοκράτος με νικητή τον Ερχιουρμάν

Ο τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ, που υποστηρίζεται από τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, ηττήθηκε στις «προεδρικές εκλογές» οι οποίες διεξήχθησαν στην βόρεια κατεχόμενη Κύπρο, ανακοίνωσε το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο.

Ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης Τουφάν Ερχιουμάν είναι ο νικητής της ψηφοφορίας εξασφαλίζοντας το 62,76% των ψήφων, έναντι 35,81 για τον Ερσίν Τατάρ, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

