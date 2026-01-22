Ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα του Νταβός, ανακοινώνει το ποιοι θα συμμετάσχουν στο «Συμβούλιο Ειρήνης».

Υπενθυμίζεται ότι, 50 χώρες έχουν προσκληθεί εκ των οποίων κάτω των 30 απάντησαν θετικά σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Οι Ευρωπαίοι που έχουν απορρίψει τη σμμετοχή είναι αρκετοί ενώ πολλοί δεν έχουν ακόμη απαντήσει στην πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρει το πρακτορείο Associated Press παραθέτοντας λίστα χωρών που έχουν προσκληθεί αλλά είναι ασαφές εάν θα ενταχθούν:

Βρετανία

Καμπότζη

Κίνα

Κροατία

Γερμανία

Ιταλία

Εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παραγουάη

Ρωσία

Σιγκαπούρη

Ουκρανία

Απούσα από το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ είναι και η Ελλάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε αναφορικά με την άρνηση της χώρας για συμμετοχή ότι: ««Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παρούσα φάση είναι να μην συνταχθεί με το Συμβούλιο Ειρήνης» και τόνισε ότι η Ελλάδα θα κρίνει ανάλογα, και χωρίς να αγνοεί την πραγματικότητα θα συνταχθεί με τους Ευρωπαίους.«Είναι μια πολύ συναρπαστική μέρα» είπε ο Τραμπ στην έναρξη της ομιλίας του και ισχυρίστηκε ότι «όλοι θέλουν να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης».

Τραμπ: «Ο πόλεμος στην Ουκρανία αποδείχθηκε ο πιο δύσκολος»

Ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά την έναρξη της ομιλίας του, ισχυρίστηκε ότι έχουμε «ειρήνη στη Μέση Ανατολή», επαναλαμβάνει τον ισχυρισμό του ότι έχει διευθετήσει οκτώ πολέμους και στη συνέχεια υπονοεί ότι «ένας άλλος έρχεται πολύ σύντομα», εννοώντας τον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας που σχολίασε ότι: «νόμιζα ότι θα ήταν εύκολος αλλά αποδείχθηκε ο πιο δύσκολος».

Παράλληλα, προσέθεσε ότι:«σημειώνουμε μεγάλη πρόοδο» στις ειρηνευτικές συνομιλίες, επαναλαμβάνοντας αυτά που ακούσαμε από τον Στιβ Γουίτκοφ σήμερα το πρωί.

Τραμπ: Οι χώρες που έχουν δώσει το «παρών» στο Συμβούλιο Ειρήνης

Στη σκηνή έχουν ανέβει οι εξής:

Ένας εκπρόσωπος του Μπαχρέιν,

Ένας εκπρόσωπος του Μαρόκου,

Ο πρόεδρος της Αργεντινής

Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας

Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν

Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας

Ο πρόεδρος της Ινδονησίας

Αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ιορδανίας

Ο πρόεδρος του Κοσσυφοπεδίου

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν

Ο πρόεδρος της Παραγουάης

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ

Ο υπουργός εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας

Ο υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας

Ένας εκπρόσωπος από τα ΗΑΕ

Ο πρόεδρος του Ουζμπεκιστάν

Ο πρωθυπουργός της Μογγολίας

Απευθυνόμενος στις παραπάνω χώρες ο Ρεπουμπλικανός σημείωσε: «ότι τον «τιμά πραγματικά» η παρουσία τους σήμερα, λέγοντας ότι είναι ως επί το πλείστον πολύ δημοφιλείς ηγέτες».

Τραμπ για Γάζα: «Ο πόλεμος πλησιάζει πραγματικά στο τέλος του»

Με φόντο τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε: «Σήμερα ο κόσμος είναι πλουσιότερος, ασφαλέστερος και πολύ πιο ειρηνικός από ό,τι ήταν μόλις πριν από ένα χρόνο».

Προσθέτει ότι ο πόλεμος στη Γάζα «πλησιάζει πραγματικά στο τέλος του», αν και υπάρχουν κάποιες «μικρές πυρκαγιές» που πρέπει να σβήσουν. Επιπλέον σημειώνει ότι η Χαμάς πρέπει να επιστρέψει τον τελευταίο, νεκρό, όμηρο στο Ισραήλ.

Αιχμές Τραμπ για ΟΗΕ: «Δεν μίλησα με κανέναν όταμ εργαζόμουν για τους οκτώ πολέμους που τερμάτισα»

Οι αναλυτές λένε ότι το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ προορίζεται σαφώς ως ανταγωνισμός στα Ηνωμένα Έθνη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε από το βήμα στο Νταβός για τον ΟΗΕ ότι «έχει «τεράστιο δυναμικό αλλά δεν το έχει χρησιμοποιήσει»

Ο Τραμπ λέει ότι υπάρχουν μερικοί «σπουδαίοι άνθρωποι» , αλλά προσθέτει ότι δεν μίλησε με κανέναν από αυτούς όταν εργαζόταν στους «οκτώ πολέμους που τερμάτισε.



Συμβούλιο Ειρήνης: «Έπεσαν» οι υπογραφές των χωρών

Μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ έφτασε η ώρα της τελετής πογραφών και το Συμβούλιο Ειρήνης έγινε και επίσημα διεθνής οργανισμός.

Οι υπογράφοντες των χωρών αυτών συμμετείχαν σε μια τελετή υπογραφής, ανά δύο, και η διαδικασία ξεκίνησε με τον Σεΐχη Ισά του Μπαχρέιν και τον υπουργό Εξωτερικών του Μαρόκου Νάσερ Μπουρίτα.

\«Συγχαρητήρια, πρόεδρε Τραμπ, ο χάρτης είναι πλέον σε πλήρη ισχύ και το συμβούλιο ειρήνης είναι πλέον επίσημος διεθνής οργανισμός», δήλωσε η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολίν Λίβιτ