Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε δεκαήμερη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ - Λιβάνου που ξεκινά απόψε τα μεσάνυχτα.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατέληξαν στη συμφωνία μετά από συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, όπως δημοσίευσε ο Τραμπ στο Truth Social.

Η εκεχειρία θα τεθεί σε ισχύ από τις 5 μ.μ. ώρα Ανατολικής Αμερικής (σ.σ. μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας)).

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα συνεργαστούν τώρα με τις δύο χώρες «για την επίτευξη μιας Διαρκούς ΕΙΡΗΝΗΣ», δήλωσε ο Τραμπ.

Το μήνυμα Τραμπ:

«Μόλις είχα εξαιρετικές συνομιλίες με τον Εξόχως Σεβαστό Πρόεδρο Joseph Aoun, του Λιβάνου, και τον Πρωθυπουργό Bibi Netanyahu, του Ισραήλ. Αυτοί οι δύο Ηγέτες συμφώνησαν ότι, προκειμένου να επιτευχθεί ΕΙΡΗΝΗ μεταξύ των Χωρών τους, θα ξεκινήσουν επίσημα μια 10ήμερη ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ στις 5 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής (EST).

Την Τρίτη, οι δύο Χώρες συναντήθηκαν για πρώτη φορά μετά από 34 χρόνια εδώ στην Ουάσιγκτον, D.C., με τον Μεγάλο Υπουργό Εξωτερικών μας, Marco Rubio. Έχω δώσει εντολή στον Αντιπρόεδρο JD Vance και στον Υπουργό Εξωτερικών Rubio, μαζί με τον Πρόεδρο του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, Dan “Razin’” Caine, να συνεργαστούν με το Ισραήλ και τον Λίβανο για την επίτευξη Μόνιμης ΕΙΡΗΝΗΣ.

Ήταν Τιμή μου να επιλύσω 9 Πολέμους σε ολόκληρο τον Κόσμο, και αυτός θα είναι ο 10ος, οπότε ας το ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΜΕ!

Πρόεδρος DONALD J. TRUMP»