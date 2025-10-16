Ο Τραμπ απαγόρευσε την είσοδο στις ΗΠΑ στους πολίτες αυτών των 12 χωρών

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε νέο διάταγμα που απαγορεύει την είσοδο στη χώρα σε πολίτες δώδεκα κρατών, ενώ επιβάλλει μερικούς περιορισμούς σε άλλες επτά.

Η απόφαση, που τέθηκε σε ισχύ και παρουσιάστηκε από τον ίδιο ως μέτρο «προστασίας της εθνικής ασφάλειας και του αμερικανικού λαού».

Οι χώρες με πλήρη απαγόρευση

Η είσοδος στις ΗΠΑ απαγορεύεται σε πολίτες από τις εξής χώρες:

Αφγανιστάν

Μιανμάρ

Τσαντ

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Ισημερινή Γουινέα

Ερυθραία

Αϊτή

Ιράν

Λιβύη

Σομαλία

Σουδάν

Υεμένη

Οι χώρες με μερικούς περιορισμούς

Επτά ακόμη χώρες υπόκεινται σε μερικούς περιορισμούς εισόδου:

Μπουρούντι

Κούβα

Λάος

Σιέρα Λεόνε

Τόγκο

Τουρκμενιστάν

Βενεζουέλα

Εξαιρέσεις από την απαγόρευση

Παρά τους αυστηρούς περιορισμούς, το διάταγμα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εισόδου για ορισμένες κατηγορίες ταξιδιωτών.

Συγκεκριμένα, δικαίωμα εισόδου θα έχουν:

Αθλητές που συμμετέχουν σε διεθνείς διοργανώσεις, όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες ή το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Κάτοχοι ειδικών θεωρήσεων που αφορούν θρησκευτικές ή εθνοτικές μειονότητες που διώκονται, με έμφαση στο Ιράν.

Αφγανοί πολίτες με ειδικές βίζες μετανάστευσης.

Νόμιμοι μόνιμοι κάτοικοι των Ηνωμένων Πολιτειών.

Διπλοί υπήκοοι, εφόσον η δεύτερη υπηκοότητα δεν ανήκει σε χώρα που περιλαμβάνεται στην απαγόρευση.

Οι αντιδράσεις

Η ανακοίνωση της απαγόρευσης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Διεθνής Αμνηστία ΗΠΑ χαρακτήρισε το μέτρο «μεροληπτικό, ρατσιστικό και σκληρό», υπογραμμίζοντας ότι στοχοποιεί ανθρώπους αποκλειστικά λόγω της εθνικότητάς τους και «διαδίδει μίσος και παραπληροφόρηση».

Αντίστοιχα, η οργάνωση Human Rights First προειδοποίησε ότι η απαγόρευση θα έχει σοβαρές συνέπειες για πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και οικογένειες που περιμένουν να επανενωθούν.

Όπως τόνισε, τέτοιου είδους μέτρα «δεν ενισχύουν την ασφάλεια, αλλά την υπονομεύουν, πλήττοντας τους πιο ευάλωτους».