Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν: «Είτε θα κάνουμε μια συμφωνία, είτε θα πρέπει να κάνουμε κάτι πολύ σκληρό»

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Axios σήμερα Τρίτη (10/2) ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει μια δεύτερη ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου στη Μέση Ανατολή για να προετοιμαστεί για στρατιωτική δράση σε περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι, ΗΠΑ αι το Ιράν επανέλαβαν τις διαπραγματεύσεις την περασμένη Παρασκευή στο Ομάν για πρώτη φορά από τον 12ήμερο πόλεμο του Ιουνίου, αλλά ο Τραμπ ξεκίνησε ταυτόχρονα μια μαζική στρατιωτική συγκέντρωση στον Κόλπο. «Είτε θα κάνουμε μια συμφωνία είτε θα πρέπει να κάνουμε κάτι πολύ σκληρό όπως την προηγούμενη φορά», δήλωσε ο Τραμπ στο Axios.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει ότι ο δεύτερος γύρος συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα.

«Έχουμε μια αρμάδα που κατευθύνεται προς τα εκεί και μια άλλη μπορεί να πηγαίνει», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι «σκέφτεται» να στείλει μια άλλη ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρων.

Ο Τραμπ απειλεί αλλά είναι...αισιόδοξος

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι υπήρξαν συζητήσεις για την αποστολή μιας δεύτερης ομάδας κρούσης αεροπλανοφόρων στην περιοχή.

Αυτό ισχύει επιπλέον του USS Abraham Lincoln και της ομάδας κρούσης του, η οποία περιλαμβάνει μαχητικά αεροσκάφη, πυραύλους Tomahawk και πολλά πλοία. Οι ΗΠΑ είχαν δύο αεροπλανοφόρα στην περιοχή κατά τη διάρκεια μεγάλου μέρους του πολέμου στη Γάζα.

Ο Τραμπ εξέφρασε αισιοδοξία για τη διπλωματική πορεία, ισχυριζόμενος ότι το Ιράν «θέλει πολύ έντονα να κάνει μια συμφωνία» και εμπλέκεται πολύ πιο σοβαρά από ό,τι κατά τη διάρκεια προηγούμενων συνομιλιών λόγω της στρατιωτικής απειλής.

«Την τελευταία φορά δεν πίστευαν ότι θα το έκανα», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στην απόφασή του να χτυπήσει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον Ιούνιο

Αυτή τη φορά οι συνομιλίες είναι «πολύ διαφορετικές», είπε.

Τραμπ: «Μπορούμε να κάνουμε μια σπουδαία συμφωνία με το Ιράν»

Μεταξύ άλλων, ο ρεπουμπλικανός δήλωσε: ««Μπορούμε να κάνουμε μια σπουδαία συμφωνία με το Ιράν».

Αναφορικά με την εμπλοκή Ισραήλ, δήλωσε ότι ο Νετανιάχου είναι νευρικός για τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν. «Θέλει επίσης μια συμφωνία». Θέλει μια καλή συμφωνία.»