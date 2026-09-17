Ο Τραμπ απειλεί να βάλει τέλος στις εμπορικές ανταλλαγές με την ΕΕ εξαιτίας του Καναδά

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες Τετάρτη να διακόψει τις εμπορικές ανταλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας στο σχέδιο των Βρυξελλών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα-συνδεδεμένο μέλος της.

«Το βρίσκω γελοίο», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους ερωτηθείς για την πρόταση που παρουσίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Αν το κάνουν, κι αν θεωρήσω πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνειακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη», πρόσθεσε.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξετάσει το ενδεχόμενο να καταστεί ο Καναδάς το πρώτο «συνδεδεμένο μέλος» της, καθώς η πρόταση δεν είχε προηγουμένως τεθεί προς έγκριση στα κράτη-μέλη.



Η πρόεδρος της Κομισιόν παρουσίασε την ιδέα στην ετήσια ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης στο Στρασβούργο, παρουσία του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ, λέγοντας ότι η Ευρώπη πρέπει «να επανεφεύρει επειγόντως τις συνεργασίες της» και να οικοδομήσει ευρύτερες συμμαχίες με δημοκρατικές χώρες. Η ίδια δήλωσε ότι θέλει να εργαστεί με τον Καναδά ώστε να εξεταστεί η δυνατότητα να γίνει το πρώτο «associate member» της Ευρωπαικής Ένωσης.