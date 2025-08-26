Ο Τραμπ απέπεμψε τη διοικήτρια της Fed μέσω social media - «Δεν παραιτούμαι», απαντά

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες την αποπομπή με «άμεση» ισχύ της Λίσα Κουκ, μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ η οποία κατηγορείται ότι παραποίησε έγγραφα προκειμένου να λάβει στεγαστικό δάνειο, εντείνοντας την πίεση στη FED, έναν ανεξάρτητο θεσμό.

Σε επιστολή του, την οποία ανήρτησε και στο Truth Social, ο Τραμπ αναφέρει ότι η Κουκ «αποπέμφθηκε από τη θέση της στο διοικητικό συμβούλιο με άμεση ισχύ».

«Διαπίστωσα ότι υπάρχουν επαρκείς λόγοι για να σας αποπέμψω από τη θέση της», τόνισε.

Καθώς κανένας Αμερικανός πρόεδρος μέχρι τώρα δεν έχει αποπέμψει ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου της FED, δεν είναι ξεκάθαρο τι θα ακολουθήσει.

Η FED θεωρείται ότι έχει προνομιούχο καθεστώς, μακριά από τις πολιτικές παρεμβάσεις, λόγω των διατάξεων του νόμου περί Ομοσπονδιακής Τράπεζας, οι οποίες εμποδίζουν τον εκάστοτε Αμερικανό πρόεδρο να αποπέμψει ένα μέλος του διοικητικού της συμβουλίου επειδή διαφωνεί με τη νομισματική πολιτική.

Ωστόσο ο νόμος αυτός επιτρέπει την απομάκρυνση ενός μέλους εφόσον υπάρχει «νομικός λόγος». Το τι ακριβώς σημαίνει αυτό δεν είναι ξεκάθαρο και πιθανόν να αποτελέσει το αντικείμενο της νομικής διαμάχης που θα ξεσπάσει και η οποία ενδέχεται να καταλήξει ως το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της επιστολής του Τραμπ, η Κουκ απάντησε με ανακοίνωση του δικηγόρου της, στην οποία αναφέρει ότι «δεν υπάρχει νομικός λόγος» για την απομάκρυνσή της και προσθέτει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «δεν έχει την εξουσία» να την αποπέμψει.

«Θα συνεχίσω να επιτελώ τα καθήκοντά μου για να βοηθήσω την αμερικανική οικονομία», υπογράμμισε η Κουκ.

Στόχος η FED

Η Fed, και ιδιαίτερα ο πρόεδρός της, έχουν βρεθεί στο στόχαστρο του Τραμπ, λόγω της απροθυμίας του Τζερόμ Πάουελ να μειώσει τα επιτόκια.

Ωστόσο, ο Πάουελ εμφανίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα ανοιχτός στο ενδεχόμενο επικείμενης μείωσης των επιτοκίων της FED, προκειμένου να υποστηριχθεί η απασχόληση εξαιτίας μιας πιθανής «ραγδαίας» επιδείνωσης στην αγορά εργασίας.

Την Παρασκευή, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι ήταν έτοιμος να «απολύσει» τη Λίσα Κουκ αν δεν παραιτηθεί η ίδια, αφού στενός του συνεργάτης την κατηγόρησε ότι πλαστογράφησε έγγραφα για να λάβει στεγαστικό δάνειο.

Η Αφροαμερικανίδα, η πρώτη που αναλαμβάνει θέση στο διοικητικό συμβούλιο της FED, δέχεται πιέσεις τις τελευταίες ημέρες από τον Λευκό Οίκο να αποχωρήσει από τη θέση της.

Η Κουκ διορίστηκε το 2022 από τον τότε πρόεδρο Τζο Μπάιντεν ενώ στο παρελθόν ήταν συνεργάτιδα του Μπαράκ Ομπάμα.

Ο Μπιλ Μπούλτι, στέλεχος της ανεξάρτητης υπηρεσίας αρμόδιας να εποπτεύει την παροχή στεγαστικών δανείων (FHFA) ο οποίος διορίστηκε από τον Τραμπ, κατηγόρησε την Κουκ ότι «παραποίησε τραπεζικά έγγραφα και μητρώα ακινήτων προκειμένου να εξασφαλίσει ευνοϊκούς όρους δανεισμού» για δύο στεγαστικά δάνεια, σύμφωνα με το Bloomberg.

Στην επιστολή του, ο Τραμπ κατηγόρησε την Κουκ «για συμπεριφορά που τουλάχιστον υποδηλώνει βαριά αμέλεια σε χρηματοοικονομικές συναλλαγές, η οποία εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ικανότητα και την αξιοπιστία σας ως στέλεχος της χρηματοπιστωτικής ρυθμιστικής αρχής».

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της FED που ένας Αμερικανός πρόεδρος αποπέμπει ένα μέλος του διοικητικού της συμβουλίου, μετέδωσε χθες το βράδυ το CNN.

Σύμφωνα με τη Δημοκρατική γερουσιάστρια Ελίζαμπεθ Γουόρεν, πρόκειται για μια «αυταρχική υπέρβαση εξουσίας που παραβιάζει κατάφωρα τη νομοθεσία αναφορικά με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα».