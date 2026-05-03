Ο Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν για τερματισμό του πολέμου εντός 30 ημερών: «Είναι απαράδεκτη»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ισραηλινό πρακτορείο Kan ότι μελέτησε τη νέα πρόταση του Ιράν και τη χαρακτήρισε «απαράδεκτη».

«Τη μελέτησα, τα μελέτησα όλα και δεν είναι αποδεκτή», φέρεται να είπε σε σύντομη τηλεφωνική συνομιλία του με δημοσιογράφο, όπως αναφέρει το Al Jazzera.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε επίσης στην υπόθεση διαφθοράς του Νετανιάχου και είπε ότι ο πρόεδρος Χέρτζογκ θα πρέπει να χορηγήσει χάρη στον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Ο Τραμπ είπε σε έναν δημοσιογράφο του Kan News: «Πες στον πρόεδρό σου να χορηγήσει χάρη στον Μπίμπι. Είναι πρωθυπουργός σε καιρό πολέμου. Δεν θα υπήρχε το Ισραήλ αν δεν ήμουν εγώ και ο Μπίμπι, με αυτή τη σειρά. Θέλεις να έχεις έναν πρωθυπουργό που να μπορεί να επικεντρωθεί στον πόλεμο, όχι σε ανοησίες».

Σχέδιο 14 σημείων από το Ιράν: Προτείνει τερματισμό του πολέμου εντός 30 ημερών

Όπως αναφέρει το Associated Press, η πρόταση 14 σημείων του Ιράν που αντικρούει το σχέδιο 9 σημείων των ΗΠΑ, ζητά επίσης την άρση των αμερικανικών κυρώσεων κατά του Ιράν, τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, την απόσυρση των δυνάμεων από την περιοχή και την παύση όλων των εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων του Ισραήλ στο Λίβανο, σύμφωνα με τα ημιεπίσημα πρακτορεία Nour News και Tasnim.

Ωστόσο, φαίνεται πως δεν υπάρχει αναφορά στο πυρηνικό πρόγραμμα και στο εμπλουτισμένο ουράνιο, που αποτελεί από καιρό το κεντρικό ζήτημα στις εντάσεις με τις ΗΠΑ και το οποίο η Τεχεράνη θα προτιμούσε να αντιμετωπίσει αργότερα. Το Ιράν έστειλε την απάντησή του μέσω του Πακιστάν, το οποίο φιλοξένησε τον περασμένο μήνα απευθείας συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών.

Αμετακίνητο το Ιράν για το Στενό του Ορμούζ

Ο Τραμπ έχει ήδη προτείνει ένα σχέδιο για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, στην είσοδο του Περσικού Κόλπου, από όπου συνήθως διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και λιπάσματα που χρειάζονται επειγόντως οι αγρότες σε όλο τον κόσμο.

Ο έλεγχος του Ιράν επί του στενού, που επιβλήθηκε μετά την έναρξη του πολέμου από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου, έχει ταράξει τις παγκόσμιες αγορές.

Ο αναπληρωτής πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου δήλωσε την Κυριακή ότι η Τεχεράνη «δεν θα υποχωρήσει από τη θέση της σχετικά με το Στενό του Ορμούζ και δεν θα επιστρέψει στις προπολεμικές συνθήκες».

Ο Αλί Νικζάντ, ο οποίος δεν έχει εξουσία λήψης αποφάσεων στο κοινοβούλιο, μίλησε κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε λιμενικές εγκαταστάσεις στο στρατηγικής σημασίας νησί Λαράκ.