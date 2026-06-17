Ο Τραμπ από την Γαλλία έστειλε τα μηνύματα του σε Ισραήλ, Ευρώπη και Ιράν: «Να επιδείξουν ορθή κρίση»

Συνέντευξη Τύπου από τη Γαλλία παραχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής των G7. Λίγο πριν εμφανιστεί ενώπιον των δημοσιογράφων, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι το βασικό θέμα συζήτησης κατά την ευρωπαϊκή του περιοδεία ήταν η συμφωνία με το Ιράν, ενώ προχώρησε σε ηχηρές παρεμβάσεις για τις επιχειρήσεις του Ισραήλ στον Λίβανο και την παγκόσμια αγορά πετρελαίου.

Το Ιράν και η ασφάλεια στο Στενό του Ορμούζ

Εστιάζοντας στο ζήτημα της Τεχεράνης, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο επανέναρξης των εχθροπραξιών, σε περίπτωση που ναυαγήσουν οι διαπραγματεύσεις. Οι δύο χώρες ετοιμάζονται να υπογράψουν μνημόνιο που θα ενεργοποιήσει ένα «παράθυρο» 60 ημερών για τη συμφωνία των τεχνικών όρων ενός μόνιμου διακανονισμού. Μιλώντας στο πλαίσιο διμερούς συνάντησης με τον Ινδό πρωθυπουργό, Ναρέντρα Μόντι, ο Τραμπ προειδοποίησε:

«Πρόκειται για ένα εκτενές και αρκετά λεπτομερές μνημόνιο που προσομοιάζει σε κανονικό συμβόλαιο. Εκτιμώ ότι θα το αποδεχτούν. Αν δεν το κάνουν, δεν πειράζει. Θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία από την αρχή και εμείς δεν βγαίνουμε χαμένοι».

Νωρίτερα, ωστόσο, είχε στείλει ένα πιο σκληρό μήνυμα, τονίζοντας πως, αν το Ιράν αθετήσει τα συμφωνηθέντα, οι ΗΠΑ «θα επιστρέψουν αμέσως στη ρίψη βομβών ακριβώς στα κεφάλια τους».

Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι όλοι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι έχουν δεσμευτεί να συνδράμουν στην ασφαλή επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ.

Όταν ρωτήθηκε ποιες χώρες προσφέρθηκαν να βοηθήσουν στην εκκαθάριση της θαλάσσιας οδού από τις ιρανικές νάρκες, απάντησε χαρακτηριστικά: «Όλοι τους. Όσοι διαθέτουν τέτοιου είδους εξοπλισμό προσφέρθηκαν να βοηθήσουν, αλλά όλοι έχουν δεσμευτεί να συμμετάσχουν». Σημείωσε, πάντως, ότι αν και οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται απαραίτητα την ευρωπαϊκή βοήθεια για τη διασφάλιση του Στενού μετά τη συμφωνία με το Ιράν, η συνεισφορά ναρκαλιευτικών ή άλλων μέσων από τους συμμάχους παραμένει εξαιρετικά «χρήσιμη».

Αυστηρές συστάσεις στο Ισραήλ

Σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή και τη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ενόχλησή του για τους χειρισμούς του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Αναγνωρίζοντας το δικαίωμα της χώρας στην αυτοάμυνα, υπογράμμισε την ανάγκη να πρυτανεύσει η λογική.

«Θέλω το Ισραήλ να μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του, αλλά παράλληλα θέλω να επιδείξουν ορθή κρίση», δήλωσε στους δημοσιογράφους. Η τοποθέτηση αυτή έρχεται ως συνέχεια της αυστηρής σύστασης που είχε απευθύνει την Τρίτη προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, κανοντάς του έκκληση να είναι «πιο υπεύθυνος» στις στρατιωτικές του αποφάσεις.

Οι τιμές του πετρελαίου και οι κυρώσεις στη Ρωσία

Τέλος, αναφερόμενος στο ζήτημα των κυρώσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος συνέδεσε ευθέως την πορεία της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας με τις αμερικανικές αποφάσεις για το ρωσικό πετρέλαιο.

Όπως δήλωσε από τη Σύνοδο, η τροχιά που διαγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου θα καθορίσει αν οι ΗΠΑ θα επιβάλουν εκ νέου κυρώσεις στις αποστολές ρωσικού αργού. «Παρακολουθούμε πόσο θα υποχωρήσει η τιμή του πετρελαίου.

Η αλήθεια είναι ότι κάνει ραγδαία βουτιά», κατέληξε, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για τους επόμενους γεωπολιτικούς και οικονομικούς χειρισμούς της Ουάσινγκτον.