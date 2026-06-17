Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για την υπογραφή της τελικής συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, και το κείμενο αν και δεν έχει δημοσιοποιηθεί, φέρεται να έχει διαρρεύσει μεταξύ άλλων στο CNN αλλά και σε Ευρωπαίους ηγέτες της G7.

Ένας διπλωμάτης που το είδε στη σύνοδο κορυφής της G7 στη Γαλλία αυτή την εβδομάδα επιβεβαίωσε το περιεχόμενό του κειμένου που έχει εξασφαλίσει δια αξιωματούχου το αμερικανικό μέσο, όπως και δύο άλλες διπλωματικές πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων.

Ακόμη δεν έχει καταστεί σαφές αν,το προσχέδιο που έχει διαρρεύσει θα είναι και το τελικό κείμενο προς υπογραφή την Παρασκευή 19 Ιουνίου.

Μέχρι στιγμής άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι, το μνημόνιο δεν κάνει ρητή αναφορά στο Στενό του Ορμούζ, παρά το γεγονός ότι η πλωτή οδός αναδεικνύεται ως το κεντρικό ζήτημα των διαπραγματεύσεων.

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Ναι μεν αναφέρει ότι η κυκλοφορία πλοίων μεταξύ του Περσικού Κόλπου και του Κόλπου του Ομάν θα επιστρέψει στα προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών, αλλά δεν ασχολείται ποτέ άμεσα με τη μελλοντική κατάσταση του στρατηγικού σημείου συμφόρησης πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν απορρίψει τις υποδείξεις ότι η συμφωνία παρέχει στο Ιράν τον έλεγχο της πλωτής οδού, ενώ η Τεχεράνη έχει υποστηρίξει ότι θα συνεχίσει να ρυθμίζει τη διαμετακόμιση και να εισπράττει τέλη. Το κείμενο αναφέρει ότι η θαλάσσια κυκλοφορία θα επιστρέψει στα προπολεμικά επίπεδα «εκ μέρους της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», διατύπωση που αφήνει ανοιχτό σε ερμηνείες το μελλοντικό καθεστώς του στενού.

Τι περιλαμβάνει το μνημόνιο «14 σημείων» ΗΠΑ - Ιράν

Με βάση το κείμενο που έχει διαρρεύσει, το μνημόνιο περιλαμβάνει:

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με τους συμμάχους τους στον τρέχοντα πόλεμο, δηλώνουν με την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας τον άμεσο και οριστικό τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και δεσμεύονται ότι από τώρα και στο εξής δεν θα εξαπολύσουν καμία εχθρική ενέργεια η μία εναντίον της άλλης και θα απέχουν από την απειλή ή τη χρήση βίας η μία εναντίον της άλλης. Η τελική συμφωνία θα επιβεβαιώνει τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου και των υπόλοιπων Άρθρων. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να σέβονται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα η μία της άλλης και να απέχουν από την παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις η μία της άλλης. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να διαπραγματευτούν και να καταλήξουν σε τελική συμφωνία εντός μέγιστης περιόδου 60 ημερών, η οποία μπορεί να παραταθεί με αμοιβαία συναίνεση. Αμέσως μετά την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες αίρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και αποτρέπουν οποιαδήποτε παρέμβαση ή παρεμπόδιση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και αποκαθιστούν την κυκλοφορία εντός μέγιστης περιόδου 30 ημερών στο μέγιστο των δυνατοτήτων της. Η κυκλοφορία των πλοίων θα είναι ανάλογη με τον προπολεμικό όγκο κυκλοφορίας από την πλευρά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται επίσης να αποσύρουν τις δυνάμεις τους από τις γύρω περιοχές εντός 30 ημερών από την τελική συμφωνία. Με την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα λάβει αμέσως μέτρα για να διασφαλίσει ότι η κίνηση εμπορικών πλοίων από τον Περσικό Κόλπο προς τη Θάλασσα του Ομάν και αντίστροφα θα επαναληφθεί εντός 30 ημερών στον προπολεμικό όγκο, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη άρσης των τεχνικών εμποδίων και την εξουδετέρωση των ναρκών από το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται, μαζί με τους περιφερειακούς εταίρους τους, να δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα συμφωνηθεί και από τα δύο μέρη για την αποκατάσταση και την οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, εξασφαλίζοντας παράλληλα χρηματοδότηση τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο μηχανισμός εφαρμογής αυτού του σχεδίου, ως μέρος της τελικής συμφωνίας, θα διαμορφωθεί εντός 60 ημερών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να τερματίσουν, βάσει χρονοδιαγράμματος που θα συμφωνηθεί ως μέρος της τελικής συμφωνίας, όλα τα είδη κυρώσεων που αντιμετωπίζει επί του παρόντος η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), και όλες τις μονομερείς κυρώσεις των ΗΠΑ, τόσο πρωτογενείς όσο και δευτερογενείς. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν επαναλαμβάνει ότι δεν θα παράγει ποτέ πυρηνικά όπλα. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν ότι η τύχη του εμπλουτισμένου υλικού και η τύχη όλων των άλλων αμοιβαία συμφωνημένων ζητημάτων που σχετίζονται με την πυρηνική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών αναγκών του Ιράν, θα αντιμετωπιστούν επαρκώς σε μια τελική συμφωνία. Η τελική συμφωνία θα επιβεβαιώσει τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφωνούν ότι, εν αναμονή μιας τελικής συμφωνίας, θα διατηρήσουν το status quo: Το Ιράν θα διατηρήσει το status quo στο πυρηνικό του πρόγραμμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιβάλουν νέες κυρώσεις στο Ιράν ούτε θα ενισχύσουν τις δυνάμεις του στην περιοχή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν την υποχρέωση ότι αμέσως μετά την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας και μέχρι την ημερομηνία άρσης των κυρώσεων, το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών θα εκδώσει εξαιρέσεις για τις εξαγωγές ιρανικού αργού πετρελαίου, πετροχημικών προϊόντων και παραγώγων τους, καθώς και όλων των συναφών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών, ασφαλιστικών, μεταφορών και των συναφών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν την υποχρέωση ότι, υπό το πρίσμα της προόδου των διαπραγματεύσεων για μια τελική συμφωνία, τα δεσμευμένα ή περιορισμένα κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα αποδεσμευτούν και θα διατεθούν πλήρως. Αυτά τα κεφάλαια, είτε τηρούνται στον κύριο λογαριασμό είτε μεταφέρονται, θα χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε πληρωμή τελικού δικαιούχου που καθορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και θα είναι πλήρως διαθέσιμα για χρήση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εκδίδουν όλες τις απαραίτητες άδειες και άδειες σε αυτή τη βάση. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφωνούν ότι θα δημιουργηθεί ένας μηχανισμός εφαρμογής για την επίβλεψη της επιτυχούς εφαρμογής και της μελλοντικής δέσμευσης σε σχέση με την Τελική Συμφωνία. Μετά την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας και μετά την παραλαβή διαβεβαιώσεων σχετικά με την έναρξη εφαρμογής των Άρθρων 4, 5, 10 και 11 του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας και τη συνέχιση της εφαρμογής αυτών των βημάτων, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για μια Τελική Συμφωνία αποκλειστικά όσον αφορά τα υπόλοιπα Άρθρα. Η τελική συμφωνία θα εγκριθεί μέσω δεσμευτικής απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Τι δεν περιλαμβάνει το μνημόνιο ΗΠΑ - Ιράν

Από την άλλη το μνημόνιο δεν περιλαμβάνει:

Πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν: Η τύχη του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και του ουρανίου του κοντά σε οπλική βαθμίδα έχει υποβιβαστεί σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις, παρά το γεγονός ότι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσαν ότι η συμφωνία θα περιλαμβάνει διατάξεις για την κατάργηση του πυρηνικού προγράμματος. Το έγγραφο αναφέρει ότι το Ιράν θα διατηρήσει «το status quo» του πυρηνικού προγράμματος.

BREAKING: "If I don't like it, we'll go back to shooting at them, dropping bombs on their head."



President Trump warns Iran that any change to the peace agreement or failure to comply could bring an immediate military response.



"If they don't behave, we'll go right back to… pic.twitter.com/67JRcDptYS — Fox News (@FoxNews) June 17, 2026

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Ομάδες πληρεξουσίου και πύραυλοι: Το έγγραφο δεν κάνει καμία αναφορά στην υποστήριξη του Ιράν σε περιφερειακές μαχητικές ομάδες που έχουν επιτεθεί σε συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή ή στους βαλλιστικούς πυραύλους που εκτόξευσε στους γείτονές του, παρά το γεγονός ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι ισχυρίζονται διαφορετικά πριν από τη συμφωνία.

Τραμπ για Ιράν: «Πολύ γερή η συμφωνία, αλλά αν δεν μου αρέσει ξαναρχίζουν οι βόμβες»

Την ίδια στιγμή, από το βήμα της G7 o Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε αναφορικά με την επικείμενη συμφωνία: «Αν δεν συμπεριφερθούν σωστά, θα αρχίσουμε να ξαναρίχνουμε βόμβες», πρόσθεσε.

Από τη μία, o Αμερικανός Πρόεδρος, υποβαθμίζει το τρέχον κείμενο σε ένα απλό «μνημόνιο κατανόησης» και απειλεί ανοιχτά με βομβαρδισμούς, υπενθυμίζοντας την κακή διαγωγή του Ιράν εδώ και σχεδόν μισό αιώνα.

«Αν δεν συμπεριφερθούν σωστά, θα αρχίσουμε να ξαναρίχνουμε βόμβες», πρόσθεσε.

Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, ο Τραμπ επιχειρεί να προλειάνει το έδαφος για την αποδοχή της όποιας συμφωνίας. Αναγνωρίζοντας πρακτικά ότι η στρατιωτική κλιμάκωση ή ένα απόλυτο αδιέξοδο θα πυροδοτούσε ένα παγκόσμιο οικονομικό ντόμινο, αποκάλεσε «ηλίθιους» όσους επιδιώκουν μια κατάσταση που θα οδηγούσε σε παγκόσμια ύφεση.