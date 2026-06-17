Τζέι Ντι Βανς: Πιέσεις σε Κατάρ και Πακιστάν για τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας με το Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν τις αρχές του Πακιστάν και του Κατάρ να επιτρέψουν τη δημοσιοποίηση του κειμένου του μνημονίου κατανόησης για τη συμφωνία με το Ιράν ακόμη και σήμερα, προκειμένου να υπάρξει σαφής εικόνα για το περιεχόμενό της.

Μιλώντας στο CBS, ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε:

«Μας έχουν ζητήσει να μην δημοσιοποιήσουμε το κείμενο για λίγο ακόμα, θα δημοσιοποιηθεί το αργότερο την Παρασκευή. Στην πραγματικότητα, προσπαθούμε να τους πιέσουμε να το δημοσιοποιήσουν σήμερα, επειδή θέλουμε να πούμε στον αμερικανικό λαό ότι πρόκειται ουσιαστικά για μια καλή συμφωνία γ’ αυτόν».

Ο λόγος της καθυστέρησης εντοπίζεται σε «διπλωματικά πρωτόκολλα» που ο ίδιος δεν «κατανοεί πλήρως». Σύμφωνα με το CNN, το οποίο απέκτησε ένα προσχέδιο, το κείμενο δεν είναι τελικό και υπόκειται σε αλλαγές. Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβήτησε ανοιχτά ορισμένα στοιχεία της συμφωνίας κατά τη σύνοδο της G7.

Τέλος, στο «Megyn Kelly Show», ο Βανς εξήγησε ότι οι δύο χώρες ζήτησαν από τις ΗΠΑ «να χειριστούν το θέμα με τον σωστό τρόπο», λόγω των «ευαίσθητων ζητημάτων που υπάρχουν στον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο, στα οποία προσπαθούμε να ανταποκριθούμε».