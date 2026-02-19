Κορυφαίοι αξιωματούχοι εθνικής ασφάλειας ενημέρωσαν τον Ντόναλντ Τραμπ ότι ο στρατός των ΗΠΑ είναι έτοιμος για μελλοντικά πλήγματα στο Ιράν, ήδη για το ερχόμενο Σάββατο (21/2), αλλά το χρονοδιάγραμμα για οποιαδήποτε ενέργεια είναι πιθανό να παραταθεί.

Σύμφωνα με το δίκτυο CBS, ο Τραμπ δεν έχει ακόμη λάβει τελική απόφαση για το αν θα επιτεθεί, δήλωσαν οι αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας καθώς έθιγαν ευαίσθητα εθνικά ζητήματα.

Οι συνομιλίες έχουν περιγραφεί ως ρευστές και συνεχιζόμενες, καθώς ο Λευκός Οίκος ζυγίζει τους κινδύνους ενδεχόμενης κλιμάκωσης και τις πολιτικές και στρατιωτικές συνέπειες της αυτοσυγκράτησης.

Τραμπ: Τα πιόνια που μπαίνουν στη «σκακιέρα»

Τις επόμενες τρεις ημέρες, το Πεντάγωνο μετακινεί προσωρινά μέρος του προσωπικού του εκτός της περιοχής της Μέσης Ανατολής - κυρίως στην Ευρώπη ή πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες - ενόψει πιθανής δράσης ή αντεπιθέσεων από το Ιράν σε περίπτωση που οι ΗΠΑ προχωρήσουν στην επιχείρησή τους, σύμφωνα με πολλούς αξιωματούχους.

Είναι συνήθης πρακτική για το Πεντάγωνο να μεταφέρει περιουσιακά στοιχεία και προσωπικό ενόψει μιας πιθανής στρατιωτικής δραστηριότητας των ΗΠΑ και αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μια επίθεση στο Ιράν είναι επικείμενη, δήλωσε μία από τις πηγές.

Σε επικοινωνία που είχε με το CBS News το απόγευμα της Τετάρτης, ένας εκπρόσωπος του Πενταγώνου δήλωσε ότι δεν είχαν καμία πληροφορία να παράσχουν.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σχεδιάζει να επισκεφθεί τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σε περίπου δύο εβδομάδες για περαιτέρω συζητήσεις, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, δήλωσε σε ενημέρωση ότι υπάρχουν «πολλοί λόγοι και επιχειρήματα που θα μπορούσε κανείς να προτάξει για ένα πλήγμα κατά του Ιράν», αλλά η διπλωματία είναι πάντα η πρώτη επιλογή του προέδρου.

Ο Λίβιτ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η κυβέρνηση είχε «μια πολύ επιτυχημένη επιχείρηση τον Ιούνιο που στόχευε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν».

Τα «μεγαθήρια» που πλευρίζουν το Ιράν και το χρονοδιάγραμμα

Το θέμα του Ιράν συζητήθηκε στην Αίθουσα Εκτάκτων Αναγκών του Λευκού Οίκου χθες, Τετάρτη (19/2), δήλωσαν στο CBS News Αμερικανός αξιωματούχος και ανώτερος στρατιωτικός αξιωματούχος. Όλες οι στρατιωτικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή αναμένεται να έχουν αναπτυχθεί μέχρι τα μέσα Μαρτίου.

Ο στόλος του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln βρίσκεται ήδη στην περιοχή τη στιγμή που ένας δεύτερος, με ναυαρχίδα το USS Gerald Ford, βρισκόταν καθ' οδόν προς τη Μέση Ανατολή.

Μέχρι την Τετάρτη, το Ford βρισκόταν στα ανοικτά των ακτών της Δυτικής Αφρικής, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων από τη θάλασσα.

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δημοσίευσε την Τρίτη μια φωτογραφία του Ford στον βυθό του ωκεανού, δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη.

«Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ λέει συνεχώς ότι οι ΗΠΑ έχουν στείλει ένα πολεμικό πλοίο προς το Ιράν. Φυσικά, ένα πολεμικό πλοίο είναι ένα επικίνδυνο κομμάτι στρατιωτικού υλικού», αναφέρει η ανάρτηση του Χαμενεΐ στο X. «Ωστόσο, πιο επικίνδυνο από αυτό το πολεμικό πλοίο είναι το όπλο που μπορεί να στείλει αυτό το πολεμικό πλοίο στον βυθό της θάλασσας».

More dangerous than a warship... pic.twitter.com/poNyQm95xy — Khamenei Media (@Khamenei_m) February 18, 2026

Ιρανοί και Αμερικανοί διαπραγματευτές πραγματοποίησαν συνομιλίες υπό μεσολάβηση την Τρίτη για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Οι συζητήσεις στη Γενεύη της Ελβετίας διήρκεσαν αρκετές ώρες.

Η κυβέρνηση Τραμπ δήλωσε ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, αλλά την Τετάρτη ο Λίβιτ δήλωσε: «Εξακολουθούμε να έχουμε μεγάλη διαφορά σε ορισμένα ζητήματα».