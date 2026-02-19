Μενού

Θανατηφόρα έκρηξη στη Χιλή: Τουλάχιστον τρεις νεκροί από φορτηγό που ανατινάχθηκε στο Σαντιάγο

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά την έκρηξη ενός φορτηγού που μετέφερε υγροποιημένο αέριο στο Σαντιάγο της Χιλής.

Reader symbol
Newsroom
Έκρηξη στη Χιλή
Έκρηξη στη Χιλή | X / @daviddelapaz
  • Α-
  • Α+

Σοκ έχει προκαλέσει τραγικό περιστατικό που έλαβε χώρα στη Χιλή, καθώς τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, όταν ένα φορτηγό που μετέφερε υγροποιημένο αέριο στο Σαντιάγο, συγκρούστηκε και εξερράγη, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές την Πέμπτη, (19/02).

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, άλλοι 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ο Βίκτορ Βιέλμα, επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης των Carabineros, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι το φορτηγό έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε με ένα προστατευτικό κιγκλίδωμα, για λόγους που εξακολουθούν να διερευνώνται.

Επτά μικρότερα οχήματα επηρεάστηκαν επίσης από το ατύχημα που σημειώθηκε στο βόρειο τμήμα του Σαντιάγο νωρίς την Πέμπτη, (19/02)

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ