Ο Τραμπ βάζει στο «ζύγι» τα Στενά του Ορμούζ: Τα σενάρια για επιχείρηση ανοίγματος και το μεγάλο ρίσκο

Η άφιξη χερσαίων δυνάμεων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή μέσα στο Σαββατοκύριακο, προδίδει τη βούληση του Ντόναλντ Τραμπ για μια παράτολμη απόπειρα, να ανοίξει διά της βίας τα Στενά του Ορμούζ, το μεγαλύτερο σημείο πίεσης του Ιράν στον πόλεμο.

Ο ασφυκτικός έλεγχος του Ιράν στα στενά, μέσω των οποίων διέρχεται κανονικά το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου, δίνει στην Τεχεράνη ένα ατού που ο Τραμπ εποφθαλμιά, εκτοξεύοντας τις τιμές του πετρελαίου σε πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμος να δώσει μια ευκαιρία στη διπλωματία, αν και οι βομβαρδισμοί κατά του Ιράν συνεχίζονται. Αλλά δήλωσε επίσης την Κυριακή ότι θέλει να «πάρει το πετρέλαιο του Ιράν», αναφέρει ο Guardian.

Τραμπ: Τα δύο σενάρια για άνοιγμα του Ορμούζ

Ο Τραμπ έχει δύο στρατιωτικές επιλογές για να ανοίξει το στενό: να καταλάβουν έδαφος ή να αναπτύξουν μια τεράστια ναυτική παρουσία στην πλωτή οδό.

Ακόμη και η περιορισμένη χερσαία εισβολή που εξετάζεται διατρέχει τον κίνδυνο να κοστίσει τόσους στρατιώτες ώστε να βλάψει ανεπανόρθωτα τα ποσοστά αποδοχής του Τραμπ πίσω στις ΗΠΑ, λένε ειδικοί. Για το Ιράν, η παρουσία στρατιωτών στο έδαφος θα ήταν μια κόκκινη γραμμή.

Η Έμμα Σάλισμπερι, ανώτερη συνεργάτιδα στο πρόγραμμα εθνικής ασφάλειας στο Ινστιτούτο Έρευνας Εξωτερικής Πολιτικής, δήλωσε ότι πιστεύει πως ο Τραμπ δεν θα μπορέσει να αντισταθεί στην κλιμάκωση της σύγκρουσης καταλαμβάνοντας ένα από τα ιρανικά νησιά στον Κόλπο.

«Σε κάθε σημείο μέχρι στιγμής το έχει προσπαθήσει και δεν μπορώ να δω να γίνεται διαφορετικά. Θα χρησιμοποιήσει τους στρατιώτες αν είναι διαθέσιμοι», είπε. «Νομίζω ότι αυτό θα πάει τρομερά στραβά και θα υπάρξουν πολλά θύματα».

Το Ιράν απείλησε, σύμφωνα με τους μεσολαβητές: θα βομβαρδίσει το έδαφός του για να σκοτώσει οποιονδήποτε Αμερικανό στρατιώτη βρίσκεται στο έδαφός του. Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι είναι έτοιμη να ανατινάξει τις δικές της υποδομές για να χτυπήσει τις δυνάμεις εισβολής, σύμφωνα με τους εμπλεκόμενους διπλωμάτες.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, κατηγόρησε την Κυριακή τις ΗΠΑ ότι επιδιώκουν δημόσια συνομιλίες ενώ σχεδιάζουν μια χερσαία επίθεση.

«Οι άνδρες μας περιμένουν την άφιξη των Αμερικανών στρατιωτών στο έδαφος για να βρέξουν φωτιά πάνω τους και να τιμωρήσουν τους περιφερειακούς συμμάχους τους μια για πάντα», δήλωσε ο Γκαλιμπάφ, ο οποίος θεωρείται πιθανός εκπρόσωπος του Ιράν σε περίπτωση που διεξαχθούν ειρηνευτικές συνομιλίες.

Το μισό από ένα απόσπασμα 5.000 πεζοναυτών, εξειδικευμένων σε αμφίβιες αποβάσεις, έφτασε στη Μέση Ανατολή το Σάββατο. Περίπου 2.000 αλεξιπτωτιστές αναμένεται επίσης να φτάσουν.

Και στο κέντρο, το νησί Χαργκ

Το νησί Χαργκ, ένα μικροσκοπικό ιρανικό φυλάκιο που χρησιμοποιείται ως ο κύριος τερματικός σταθμός εξαγωγής πετρελαίου της χώρας, είναι ο πιο προφανής στόχος.

Η κατάληψη ενός ή περισσότερων μικρών νησιών θα ήταν το ευκολότερο κομμάτι, αν και μια δύναμη αυτού του μεγέθους θα ήταν αραιή, λένε οι ειδικοί. Μόλις εκεί, ο κίνδυνος θα ξεκινούσε πραγματικά καθώς το Ιράν θα εξαπολύει βροχή επιθέσεων με ρουκέτες, πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Οι αριθμοί είναι πολύ μικρότεροι από τους απαιτούμενους για μια σημαντική χερσαία επιχείρηση – περίπου 150.000 στρατιώτες αναπτύχθηκαν στην αμερικανική εισβολή στο Ιράκ το 2003 και το έδαφος του Ιράν είναι υπερτριπλάσιο σε μέγεθος.

Δημοσιεύματα των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένα τρίτο αεροπλανοφόρο κατευθύνεται προς τη Μέση Ανατολή και ότι η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής άλλων 10.000 στρατιωτών.

Ο Τραμπ σκέφτεται επίσης μια πιο επικίνδυνη και πιο σύνθετη αποστολή : την εισβολή στην ηπειρωτική χώρα του Ιράν για την κατάσχεση του αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού της χώρας, το οποίο πιστεύεται ότι είναι θαμμένο σε μία ή περισσότερες τοποθεσίες που βομβαρδίστηκαν πέρυσι. Αυτό θα απαιτούσε ειδικές δυνάμεις επιχειρήσεων.

«Ίσως πάρουμε το νησί Χαργκ, ίσως όχι. Έχουμε πολλές επιλογές», δήλωσε ο Τραμπ στους Financial Times. «Θα σήμαινε επίσης ότι θα έπρεπε να μείνουμε εκεί [στο νησί Χαργκ] για λίγο καιρό».

Το Χαργκ βρίσκεται βαθιά μέσα στον Κόλπο, πολύ πιο πέρα ​​από το Στενό του Ορμούζ, γεγονός που προσθέτει δυσκολία στην εφοδιαστική αλυσίδα και ευαλωτότητα στους Αμερικανούς στρατιώτες.

Μέσα στα ίδια τα Στενά του Ορμούζ βρίσκεται μια σειρά από ιρανικά νησιά που ελέγχουν την πλωτή οδό, το μεγαλύτερο από τα οποία είναι το Κεσμ. Τρία από τα μικρότερα νησιά, το Αμπού Μούσα, το Μεγάλο Τούνμπ και το Μικρό Τούνμπ, τα οποία διεκδικούνται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ιρανικής κυριαρχίας στο κανάλι.