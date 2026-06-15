Ο Τραμπ δεν έκρυψε τη χαρά του από τον Μακρόν: «Ανοίγουν πλήρως τα Στενά του Ορμούζ την Παρασκευή»

«Πολύ χαρούμενος» δήλωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, για τη συμφωνία με το Ιράν κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν τη Δευτέρα (15/06), στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G7, που θα πραγματοποιηθεί στη Γαλλία.

Επαναλαμβάνοντας τα όσα είχε γράψει νωρίτερα την ίδια ημέρα στην πλατφόρμα του Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσέθεσε ότι τα Στενά του Ορμούζ «ανοίγουν εν μέρει» και θα «ανοίξουν πλήρως» την Παρασκευή, όταν -όπως έχει επιβεβαιώσει το Πακιστάν- θα υπογραφεί η συμφωνία στην Ελβετία.

Τραμπ: Τι μέλλει γενέσθαι για το Ορμούζ

Σχετικά με το αν θα υπογράψει προσωπικά τη συμφωνία, ο Τραμπ σημείωσε ότι «πιθανότατα θα έχω φύγει μέχρι τότε», προσθέτοντας ότι ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς «έρχεται ήδη για αυτό».

Ο Τραμπ συμπλήρωσε ότι δεν θα υπάρχουν διόδια στα Στενά του Ορμούζ, τονίζοντας ότι αν και οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται βοήθεια για την επιβολή της συμφωνίας, δεν θα είναι «κακή ιδέα να έχουμε ένα ή δύο πλοία εδώ από μερικές χώρες».

Υπενθυμίζεται ότι ο Εμανουέλ Μακρόν έχει ανακοινώσει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία είναι έτοιμα να αναπτύξουν μια αποστολή στο στενό εντός δύο ή τριών ημερών