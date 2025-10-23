Ο Τραμπ διέψευσε πως έδωσε το «ΟΚ» στην Ουκρανία για επιθέσεις στη Ρωσία με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε χθες Τετάρτη δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal που υποστήριζε ότι οι ΗΠΑ άναψαν το «πράσινο φως» στην Ουκρανία για χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς σε επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, υπογραμμίζοντας ότι η Ουάσινγκτον «δεν έχει καμία σχέση με αυτούς τους πυραύλους».

Επικαλούμενη αμερικανούς αξιωματούχους, η εφημερίδα WSJ είχε μεταδώσει ότι η κυβέρνηση Τραμπ ήρε τον περιορισμό στη χρήση πυραύλων μεγάλου βελενεκούς που προμηθεύεται το Κίεβο από τους συμμάχους του στη Δύση.

Trump:



The Wall Street Journal story on the U.S.A.’s approval of Ukraine being allowed to use long range missiles deep into Russia is FAKE NEWS! pic.twitter.com/AzKmFUN3BQ — Clash Report (@clashreport) October 22, 2025

Ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ενέκρινε προς το τέλος της θητείας του τη χρήση από την Ουκρανία των Storm Shadow και αμερικανικών πυραύλων Atacms εναντίον στόχων εντός της Ρωσίας.

Ωστόσο, μετά την ανάληψη της προεδρίας από τον Τραμπ, το Πεντάγωνο θέσπισε μια διαδικασία επανεξέτασης για την έγκριση διασυνοριακών επιθέσεων με χρήση αμερικανικών πυραύλων ή πυραύλων άλλων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των Storm Shadow, που βασίζονται σε αμερικανικά δεδομένα για τον εντοπισμό των στόχων.