Ο Τραμπ δίνει χρησμό «Πυθίας» για το ουκρανικό: «Μπορεί να έρχεται κάτι καλό, μην το πιστέψετε»

Νέα παρέμβαση έκανε μέσω του λογαριασμού του ο Ντόναλντ Τραμπ για την ειρηνευτική συμφωνία για το ουκρανικό, στον απόηχο της έντονης συζήτησης που προκάλεσε το σχέδιο 28 σημείων που ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα.

Σε ανάρτησή του ο Τραμπ συνιστά στους Αμερικανούς να είναι επιφυλακτικοί, και να κρατούν «μικρό καλάθι» για την πρόοδο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, τουλάχιστον όχι ακόμα.

Ωστόσο, συμπληρώνει στην αμέσως επόμενη πρόταση πως «κάτι καλό μπορεί να συμβαίνει».

Τραμπ: «Κάτι καλό έρχεται, αλλά μην το πιστεύετε»

Μια μέρα νωρίτερα, ο Τραμπ επέκρινε δημόσια την ηγεσία της Ουκρανίας και της Ευρώπης για την αντίσταση στο ειρηνευτικό του σχέδιο.

Το μήνυμα Τραμπ:

«Είναι όντως πιθανό να σημειώνεται μεγάλη πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας;;; Μην το πιστεύετε μέχρι να το δείτε, αλλά κάτι καλό μπορεί να συμβαίνει. ΝΑ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ!».

Ζελένσκι: Πολιτική μάχη για εθνικές αιτιάσεις

Σε νέες δηλώσεις προχώρησε πρωτύτερα ο πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, τονίζοντας ότι θα συνεχίζει να συνεργάζεται με τους εταίρους του για το αμερικανικό σχέδιο που θα βάλει τέλος στον πόλεμο, βρίσκοντας μια συμβιβαστική λύση με την οποία δεν θα υποβιβαστεί η Ουκρανία.

Μιλώντας μέσω βιντεοσύνδεσης στη σύνοδο κορυφής Crimean Platform, που διεξάγεται στη Σουηδία, ο Ζελένσκι δήλωσε πως η Ρωσία πρέπει να πληρώσει για τον πόλεμο στην Ουκρανία ενώ πρόσθεσε πως είναι ζωτικής σημασίας η απόφαση για τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ουκρανικού κοινοβουλίου δήλωσε ότι οι κόκκινες γραμμές του Κιέβου στις διαπραγματεύσεις για τη λήξη του πολέμου δεν πρόκειται να αλλάξουν και αφορούν την αναγνώριση των κατεχόμενων περιοχών, τον περιορισμό στον αριθμό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και τους περιορισμούς στις μελλοντικές συμμαχίες τις οποίες θα μπορεί να συνάψει η Ουκρανία.

Η Ουκρανία επιμένει σε αυτές τις θέσεις εδώ και καιρό, παρά το γεγονός πως δεν έρχονται σε συμφωνία με το αμερικανικό σχέδιο που παρουσιάστηκε στο Κίεβο την προηγούμενη εβδομάδα.

Μιλώντας επίσης στο Crimean Platform, ο Ρουσλάν Στεφαντσούκ επεσήμανε ότι η «ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ θα πρέπει να αποτελεί μέρος των εγγυήσεων ασφαλείας που θα λάβει η χώρα και να περιλαμβάνονται σε οποιοδήποτε ειρηνευτικό σχέδιο».