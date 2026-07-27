Ο Τραμπ «έγινε» μέχρι και αυτοκινητόδρομος στο Μαρόκο: Έχει μήκος πάνω από 1.000 χιλιόμετρα

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «πανηγύρισε» στα social media, καθώς έχει πλέον το όνομά του σε ένα ακόμη τεράστιο, δαπανηρό έργο, αλλά αυτή τη φορά τα δικαστήρια των ΗΠΑ δεν μπορούν να του το στερήσουν... ακριβώς επειδή είναι στο Μαρόκο.

Το Σάββατο, ο πρόεδρος ευχαρίστησε τον βασιλιά Μοχάμεντ ΣΤ' του Μαρόκου για την ονομασία ενός αυτοκινητόδρομου μήκους περίπου 1.054 χλμ., που εκτείνεται κατά μήκος της ανατολικής ακτής της χώρας και φτάνει στην αμφισβητούμενη Δυτική Σαχάρα προς τιμήν του.

«Ευχαριστώ τον Σεβαστό Μοχάμεντ ΣΤ', τον Βασιλιά του Μαρόκου — Τι μεγάλη τιμή! Ανυπομονώ να διανύσω όλο το μήκος αυτού του Μεγάλου Αυτοκινητόδρομου κάποια μέρα, ελπίζω σύντομα!», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Ο δρόμος είναι ο «Αυτοκινητόδρομος Προέδρου Ντόναλντ Τζ. Τραμπ», ο οποίος συνδέει την Τιζνίτ στο Μαρόκο με την Ντάκλα, μια πόλη σε μια αμφισβητούμενη περιοχή της Δυτικής Σαχάρας.

Το Μαρόκο δημοσίευσε ένα βίντεο που υπερθεματίζει τον αυτοκινητόδρομο, ο οποίος διασχίζει ερημικό τοπίο, πόλεις και κατά μήκος των ακτών του Ατλαντικού της Αφρικής, σημειώνοντας ότι αυτό κατέστη δυνατό μόνο χάρη στην «οραματική ηγεσία» του βασιλιά του και το «ιστορικό θάρρος του Προέδρου Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

Παρά το γεγονός ότι το όνομά του αποτελεί προφανή ένδειξη χαράς προς τον πρόεδρο, ο αυτοκινητόδρομος φαίνεται να είναι ένα σημαντικό έργο υποδομής που θα παρέχει μια ομαλή χερσαία ναυτιλιακή διαδρομή από τη Ντάκλα, όπου ένα σημαντικό λιμάνι θα ολοκληρωθεί το 2028, στο κυρίως Μαρόκο. Το βορειοαφρικανικό έθνος απέχει περίπου περίπου 6.115 χλμ. από την Ουάσινγκτον.

Ο Τραμπ έχει καταστήσει σαφές από τότε που επέστρεψε στην εξουσία το 2025 ότι θέλει το όνομά του να φέρει το όνομά του σε όσο το δυνατόν περισσότερα εντυπωσιακά κτίρια και έργα, και ο βασιλιάς Μοχάμεντ δεν είναι ο μόνος που το παρατηρεί.