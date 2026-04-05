Ο Τραμπ το είπε ανοιχτά: «Εμείς στείλαμε όπλα στους διαδηλωτές στο Ιράν - Τα κράτησαν οι Κούρδοι»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι οι ΗΠΑ προμήθευσαν με όπλα τις βίαιες αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις στο Ιράν, στις οποίες σκοτώθηκαν χιλιάδες άτομα που συμμετείχαν στην προσπάθεια ανατροπής της κυβέρνησης.

Είπε, αναπαράγοντας ανεπιβεβαίωτους αριθμούς, ότι «45.000 διαδηλωτές σκοτώθηκαν» κατά τη διάρκεια των ευρείας κλίμακας, αντικυβερνητικών διαδηλώσεων σε όλη την Ισλαμική Δημοκρατία, έναν μήνα πριν από την έναρξη της τρέχουσας σύγκρουσης.

Ο Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι η κυβέρνησή του έστειλε όπλα για να υποστηρίξει τους διαδηλωτές, αλλά πιστεύει ότι οι Κούρδοι «τα κράτησαν» αντί να τα δώσουν στους διαδηλωτές.

Τραμπ: «Στείλαμε πολλά όπλα στους διαδηλωτές»

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο Fox News: «Τους στείλαμε πολλά όπλα. Τα στείλαμε μέσω των Κούρδων». Πρόσθεσε: «Στείλαμε όπλα στους διαδηλωτές - πολλούς από αυτούς».

Ο αριθμός των νεκρών από τις διαμαρτυρίες παραμένει αμφισβητούμενος, κυμαινόμενος από πάνω από 5.000 στο συντηρητικό άκρο έως 33.000 σύμφωνα με μία καταμέτρηση, ακόμη και έως και 50.000, σύμφωνα με έναν μη επαληθευμένο ισχυρισμό.