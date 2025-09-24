Ο Τραμπ ειρωνεύτηκε τον Μπάιντεν: «Κατέβασε» πορτρέτο του και το αντικατέστησε με αυτόματο στιλό

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε σήμερα (24/9) το «Presidential Walk of Fame» (Πρόεδρικό Δρόμο της Δόξας) έξω από τη Δυτική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου, ωστόσο αυτό που ξεχώρισε, και εντοπίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ήταν... το ανύπαρκτο πορτρέτο του τέως Αμερικανού προέδρου, Τζο Μπάιντεν.

«Το Presidential Walk of Fame έφτασε στην Κιονοστοιχία της Δυτικής Πτέρυγας», έγραψε η ειδική βοηθός του προέδρου και σύμβουλος επικοινωνίας Μάργκο Μάρτιν σε ανάρτησή της στο X, με ένα βίντεο στο οποίο φαίνονται ασπρόμαυρες προσωπογραφίες προέδρων σε χρυσές κορνίζες κατά μήκος της κιονοστοιχίας.

Ωστόσο, η εικόνα που επιλέχθηκε για έναν πρώην πρόεδρο ξεχωρίζει: ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ο οποίος αντί για πορτρέτο εκπροσωπείται από μια φωτογραφία ενός αυτόματου στιλό.

Τη συζήτηση με το αυτόματο στιλό είχε ανοίξει ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τους τελευταίους μήνες της θητείας του Τζο Μπάιντεν.

Ξεκινώντας από την παρατήρηση ότι οι υπογραφές του Μπάιντεν σε διατάγματα και νόμους ήταν όλες πανομοιότυπες, ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ... ειρωνευόταν τον προκάτοχό του και έλεγε ότι οι υπογραφές μπαίνουν με αυτόματο στιλό.

Αυτό που άφηνε να εννοηθεί ο σημερινός πρόεδρος, ήταν ότι ο Μπάιντεν δεν είχε πλέον τη διανοητική επάρκεια να ασκεί τα καθήκοντά του και γι' αυτόν τον λόγο οι συνεργάτες του υπέγραφαν «αντ’ αυτού». Αυτό όμως καθιστούσε τις υπογραφές του τότε προέδρου άκυρες, γιατί δεν ήταν από το δικό του χέρι.

Ο Λευκός Οίκος απέρριπτε τους ισχυρισμούς του Τραμπ, ο οποίος δεν ξέχασε το θέμα, ούτε όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του. Και όπως φαίνεται, ακόμη το θυμάται και παίρνει -έστω και με αυτή τη θεσμική απρέπεια- την εκδίκησή του.

