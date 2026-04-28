Ο Τραμπ επικαλείται «διαρροές» από το Ιράν: «Μας είπαν ότι η χώρα τους καταρρέει»

Σε ανάρτηση του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πως «Το Ιράν μόλις μας ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε κατάσταση κατάρρευσης. Θέλουν να ανοίξουμε το Στενό του Ορμούζ το συντομότερο δυνατό».

«Προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση στην ηγεσία τους (πράγμα που πιστεύω ότι θα καταφέρουν!). Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείξατε για το θέμα αυτό! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».