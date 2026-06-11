Ο Τραμπ επιμένει στα περί συμφωνίας με το Ιράν: «Μπόρει και μέσα στο Σαββατοκύριακο οι υπογραφές»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως έχει επιτευχθεί μια «πολύ καλή συμφωνία» με το Ιράν και συμπλήρωσε πως ενδεχομένως να υπογραφεί στην Ευρώπη τις προσεχείς ημέρες, «μόλις οριστικοποιηθούν τα έγγραφα».

Μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί πως δεν θα παραστεί ο ίδιος στην υπογραφή της συμφωνίας. Είπε όμως ότι θα μπορούσε να υπογραφεί το σαββατοκύριακο, παρουσία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.

«Τα Στενά (του Ορμούζ) θα ανοίξουν επισήμως μόλις υπογράψουμε, κάτι που θα μπορούσε να γίνει σύντομα, πολύ σύντομα, ίσως το σαββατοκύριακο στην Ευρώπη», είπε ο αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ είπε πως επικοινώνησε απόψε με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ νωρίτερα συνομίλησε με τους ηγέτες του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Σαουδικής Αραβίας, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ και άλλους. Σκόπευε επίσης να συζητήσει με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η συμφωνία διασφαλίζει, σύμφωνα με τον Τραμπ, ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. «Το πιο σημαντικό είναι πως έχουμε μια συμφωνία που προβλέπει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, κάτι που ήταν ο βασικός σκοπός όσων χρειάστηκε να περάσουμε για να το πετύχουμε αυτό. Επομένως, ήταν κάτι πολύ σημαντικό», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Αμερικανός Πρόεδρος, μέσω Truth Social ανακοίνωσε την παύση των επιθέσεων, όπου νωρίτερα σήμερα, είχε δηλώσει ότι θα πραγματοποιήσει.

Αναλυτικά στην ανάρτησή του αναφέρει ότι: «Καθώς οι συνομιλίες με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο της ιρανικής ηγεσίας και έλαβαν την απαραίτητη έγκριση, εγώ, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αποφάσισα να αναστείλω τις προγραμματισμένες επιθέσεις και τους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν για απόψε.

Οι διαπραγματεύσεις και τα τελικά σημεία της συμφωνίας έχουν εγκριθεί, τόσο σε γενικό όσο και σε ειδικό επίπεδο, από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, της Τουρκίας, του Πακιστάν, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου και άλλων χωρών.

Ο Ναυτικός Αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να οριστικοποιηθεί αυτή η Συναλλαγή. Η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα», έγραψε.

Παρά τα όσα υποστήριξε ο Τραμπ, η ιρανική πλευρά επιμένει ότι δεν έχει εγκρίνει κανένα τελικό κείμενο συμφωνίας ούτε κάποιο προσχέδιο μνημονίου με την Ουάσιγκτον.

Την ίδια ώρα, αξιωματούχος του Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσιεύματα, δήλωσε ότι το Τελ Αβίβ δεν έχει γνώση οποιασδήποτε συμφωνίας και εξέφρασε απορία για τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου περί έγκρισης από την ιρανική ηγεσία.