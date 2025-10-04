Μενού

Ο Τραμπ ετοιμάζει την απάντησή του στην... απάντηση της Χαμάς

Ο Τραμπ θα μιλήσει εντός ολίγου για την «αποδοχή» του σχεδίου του από τη Χαμάς.

Ο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο | @PressSec
Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να μιλήσει εντός ολίγου για την «αποδοχή» του σχεδίου του για τη Γάζα από τη Χαμάς.

«Στα παρασκήνια του Οβάλ Γραφείου: ο πρόεδρος Τραμπ απαντά στη συμφωνία της Χαμάς στο ειρηνευτικό σχέδιό του» σχολίασε η εκπρόσωπός του Κάρολαϊν Λέβιτ, αναρτώντας μια φωτογραφία του Αμερικανού προέδρου, καθισμένου στο γραφείο του και περιστοιχισμένου από κάμερες και μικρόφωνα.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ αναδημοσίευσε την ανακοίνωση που εξέδωσε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα στο δίκτυό του Truth Social. Δεν έκανε κάποιο σχόλιο στην ανάρτηση αυτή.

